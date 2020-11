Peu à peu les huitièmes de finale de la Ligue des champions se définissent. Hier, nous avons rencontré les quatre premiers: Barça Oui Juventus ils ont obtenu le ticket après avoir vaincu le Dynamo de Kiev et à Ferencvaros respectivement. Les deux équipes du groupe E également qualifiées, Séville Oui Chelsea, à la fois gagnant à l’extérieur et avec un but dans le temps additionnel.

Et aujourd’hui, c’était au tour de deux autres équipes. le Manchester City et le Bayern Munich, qu’en plus de sceller son classement pour le prochain tour, il sait déjà qu’il le fera comme le premier. Il obtient sept points de Athlète de Madrid. Pour sa part, l’ensemble de Guardiola, qui compte les matchs par victoires, devra attendre au moins un jour de plus pour assurer le leadership.

Équipement comme Real Madrid, Atlético de Madrid, Liverpool, Manchester United ou PSG ils peuvent encore être exclus de la concurrence continentale maximale, même s’ils dépendent d’eux-mêmes pour assurer la continuité Des champions. Il nous reste deux dates d’émotion maximale