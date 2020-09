Sporting News a publié ses prévisions révisées des séries éliminatoires de football universitaire 2020, et ces choix n’offrent aucune surprise.

Clemson, l’Alabama, l’Oklahoma et la Géorgie ont disputé 15 matches éliminatoires au cours des six dernières années. Les Tigers et Crimson Tide se sont rencontrés quatre fois dans la CFP, dont trois lors du match de championnat. C’est encore notre choix cette année.

Ennuyeux, non? Cela a été la nature d’un sport de haut niveau, et ne pas avoir de prétendants aux séries éliminatoires tels que l’Ohio State, l’Oregon et Penn State dans le mélange cette saison réduit les possibilités.

Pourrait-il y avoir un chaos dans le football universitaire en 2020? Voici quelques facteurs qui pourraient modifier les perspectives des séries éliminatoires par ailleurs vanille.

ND ou UNC remporte l’ACC

L’équipe la plus facile à intégrer aux éliminatoires de football universitaire est Clemson. Les Tigers ont disputé cinq matches consécutifs au CFP et ont obtenu une fiche de 43-2 dans l’ACC (y compris les matchs pour le titre de conférence) dans cette séquence.

Dabo Swinney retourne une autre équipe chargée dirigée par le quart Trevor Lawrence, qui a une fiche de 25-1 en tant que partant avant son année junior.

Qui peut résister à cela?

Serait-ce une location d’un an de l’ACC Notre Dame, qui est éligible pour participer à la conférence pour la première fois dans l’histoire de l’école? L’Irlandais hôte Clemson le 7 novembre et pourrait obtenir un autre swing dans le match de championnat de l’ACC. C’est l’un des développements les plus intéressants de la saison.

Serait-ce la Caroline du Nord? La reconstruction de Mack Brown à Chapel Hill est bien en avance sur le calendrier, et les Tar Heels ont mené Clemson à la limite dans une défaite de 21-20. Le quart-arrière Sam Howell est l’un des meilleurs joueurs du football universitaire et la Caroline du Nord ne joue pas contre les Tigers en saison régulière.

«Le Texas est de retour!

Nous savons. Nous savons.

Pour la dernière fois, Sporting News avait les Longhorns en Playoff la saison dernière – un choix qui ne s’est pas concrétisé après des pertes en début de saison contre LSU et l’Oklahoma. Le Texas a perdu cinq matchs, et maintenant l’entraîneur de quatrième année Tom Herman doit passer.

Les Longhorns ont le quart-arrière senior Sam Ehlinger, et la profondeur de trois classes de recrutement consécutives dans le top 10 ne manquera pas de se manifester à un moment donné. Le Texas est l’équipe la plus équipée pour défier l’Oklahoma dans le Big 12.

Il s’agit de le faire, une fois – peut-être deux fois – sur le terrain.

Une inversion B1G

L’absence du Big Ten de la saison de football universitaire 2020 continuera d’être un scénario qui fait la une des journaux. La conférence envisagerait des options allant du début de Thanksgiving à après la nouvelle année, mais ces options ne sont pas des options.

Vous ne pouvez pas compter sur un championnat national de printemps. Faites partie de la saison qui existe à la place.

Si le Big Ten veut jouer, il doit commencer le 3 octobre. Condensez les semaines de congé et disputez un match de championnat de conférence le 19 décembre. À ce stade, oui, l’Ohio State participera probablement aux éliminatoires de football universitaire.

Bien sûr, cela nécessitera beaucoup de mea culpas qui ne semblent tout simplement pas être dans les cartes.

AAC entre

S’il y a jamais eu un an pour que l’American Athletic Conference brille, c’est bien celui-ci. Le n ° 20 Cincinnati et le n ° 21 UCF sont classés, et Memphis est la meilleure équipe dans la section des votes reçus du Top 25 AP.

Si une équipe de l’AAC est invaincue, elle devrait au moins être considérée pour cette dernière place en séries éliminatoires. N’oubliez pas que l’UCF a connu des saisons régulières consécutives sans défaite en 2017 et 2018. Les Knights ont terminé n ° 12 du classement final de la CFP en 17 et n ° 8 en 18.

Une saison invaincue aura-t-elle beaucoup plus de poids avec moins d’équipes dans la piscine? Nous sommes sur le point de le découvrir.

Inversion de titre de conférence

Regardez les matchs projetés par Sporting News pour les matchs de championnat de la conférence Power 5.

Notre Dame contre Clemson. Oklahoma contre Texas. Alabama contre la Géorgie. Tous les trois sont des rematchs de la saison régulière, et nos choix en séries éliminatoires supposent que Clemson, Alabama et Oklahoma gagnent.

Les matchs de championnat de conférence à l’ère de la CFP ont été des affaires crayeuses. L’équipe favorite des matchs pour le titre de la conférence Power 5 a une fiche de 22-5 depuis 2014, et ces matchs ont été décidés avec une marge moyenne de 19,9 points par match.

Et si cela était inversé et que ces équipes partageaient leurs matchs réguliers et d’après-saison? Cela pourrait entraîner une grave confusion pour le comité des éliminatoires de football universitaire.

Équipe à deux défaites? Trois équipes SEC?

Une équipe à deux défaites n’a jamais fait les éliminatoires. Trois équipes d’une même conférence semblent également impossibles. Vous savez où nous allons avec ça.

La SEC a les prétendants aux séries éliminatoires les plus légitimes du football universitaire. Six des neuf meilleures équipes du sondage AP qui jouent encore cette saison (Alabama, Géorgie, LSU, Floride, Auburn, Texas A&M) évoluent dans la SEC.

Cela signifie que la plupart des grands matchs se joueront dans la conférence, et il y a une tonne de croisements avec ces équipes maintenant. Parmi ce groupe de prétendants, voici qui chaque équipe ne joue pas en 2020:

Alabama: Floride

Auburn: Floride

Floride: Auburn, Alabama

Géorgie: LSU, Texas A&M

LSU: Géorgie

Texas A&M: Géorgie

Sachant cela, il est tout à fait possible qu’une équipe de la SEC à deux défaites participe aux éliminatoires de football universitaire; avec cela probablement étant le perdant du match de championnat SEC.

Là où cela devient intéressant, c’est que se passe-t-il si LSU, Auburn et Alabama terminent tous 9-1 et se battent à la ronde. Quelle équipe va à Atlanta? Le comité PCP envisagerait-il les trois?

Nous sommes en 2020, donc tout est vraiment possible. Bien que ce ne soit peut-être pas l’épice que tout le monde en dehors du Sud recherche.