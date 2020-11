Six joueurs et plusieurs employés du Dynamo Kiev ont été testés positifs pour le coronavirus avant d’être mesurés à Barcelone dans le match correspondant au troisième jour de la phase de groupes du Ligue des champions.

«Les tests ont montré un résultat positif chez plusieurs joueurs de l’équipe: Georgy Tsitaishvili, Denis Garmash, Mikkel Duelund, Alexandre Karavaev, Tudor Belutse et Mykola Shaparenko»A annoncé le Dinamo dans un communiqué. Aucun d’entre eux ne peut être au Camp Nou.

Tous les joueurs et le personnel d’entraîneurs du match ont subi des tests, conformément aux directives de l’UEFA, et ces six joueurs et certains employés ont été testés positifs au COVID-19, ils ne pourront donc pas se rendre à Barcelone.

En plus des joueurs, l’entraîneur adjoint Emil Karas et quatre autres représentants de l’équipe ont été testés positifs. Tous ceux qui sont touchés par le coronavirus sont isolés et asymptomatiques.

A tout cela il faut ajouter que précédemment Bushchan, Mykolenko et Boyko avaient déjà été testés positifs. Avec la sanction de Sydorchuk, Lucescu manquera plusieurs joueurs importants de sa formation de départ.

Le Dinamo Kiev doit visiter le fief des Blaugrana ce mercredi pour affronter un Barça qui a remporté ses deux matches, contre Ferencváros (5-1) et la Juventus (0-2). De son côté, le Dinamo s’est incliné face à la Juventus (0-2) et a fait match nul au domicile de l’équipe hongroise (2-2).