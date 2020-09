Skip Bayless a été brutalement honnête à propos de Chris Paul avant le match 7 de mercredi entre les Houston Rockets et Oklahoma City Thunder.

Apparaissant sur Undisputed en face de Shannon Sharpe, Bayless a admis qu’il trouvait Paul difficile à défendre.

« Je trouve Harden et Russ plus faciles à soutenir en ce moment au cours du CP3 », a-t-il déclaré.

«Ils se sont en fait sacrifiés l’un pour l’autre et ont fait preuve de désintéressement. «

De l’avis de Bayless, les bœufs répétés de Paul avec divers coéquipiers font de lui un personnage moins sympathique.

«J’ai toujours trouvé le CP3 un peu difficile à soutenir, il est tombé dans des querelles et s’est effondré avec ses coéquipiers», a-t-il ajouté.

Bien que Bayless ne se trompe pas sur le fait que Paul a sa juste part de problèmes avec plusieurs coéquipiers bien connus, il n’est pas le seul à cet égard.

Russell Westbrook et Kevin Durant ont eu leurs propres querelles sur l’Oklahoma City Thunder. James Harden n’aimait pas Paul autant que Paul était rebuté par lui.

Tous les personnages principaux participant à ce jeu 7 ont parfois été des coéquipiers imparfaits au cours de leur carrière.

Ce n’est pas aussi simple que cette idée que Paul est celui qui ne peut pas s’entendre avec les gens.

Le jeu 7 est pour tous les droits de vantardise

Bien que les attributions de responsabilité de Bayless pour le divorce de Paul-Harden soient un peu unilatérales, il est impossible de dire que les deux ne sont pas exactement les meilleurs amis.

En fait, Paul a dit cela bien avant le début des séries éliminatoires.

«Nous ne parlons pas, ne communiquons pas ou rien du genre, mais c’est très bien», avait-il déclaré à l’époque.

«Je lui souhaite le meilleur dans tout ce qu’il fait. C’est une chose que je pense que les gens ne réalisent pas, parfois, dans ces situations. Parfois, vous avez des coéquipiers, et c’est pour cette période. Mais ça va.

«Vous pouvez vous souhaiter bonne chance pour l’avenir. Cela ne signifie pas que vous devez être kumbaya, et cela ne signifie pas que vous devez être des ennemis. À la fin de la journée, tout le monde a une vie à vivre. »

À ce stade, cela semble être une histoire ancienne, mais à un moment donné, Paul et Harden ont formé un formidable duo.

Paul est arrivé à Houston via un échange qui a envoyé Patrick Beverley, Sam Dekker, Montrezl Harrell, Darrun Hilliard, DeAndre Liggins, Lou Williams, Kyle Wiltjer, un futur premier rounder, et encaisser dans l’autre sens. C’était un accord coûteux pour les Rockets, mais ils pensaient qu’il s’agissait d’un investissement dans un championnat.

Assez sûrement, l’équipe est venue très près. À un moment donné, les Rockets étaient à un match loin de renvoyer les Golden State Warriors chez eux et d’aller à la finale de la NBA. Malheureusement, une blessure aux ischio-jambiers subie par Paul a fait dérailler cela – et ils ne se rapprocheraient plus jamais d’un titre.

L’année dernière, des rapports ont commencé à faire surface de frictions entre Paul et Harden pour diverses raisons. Les deux l’ont nié, mais pendant l’intersaison, Paul – plus une série de choix au repêchage – a été échangé au Thunder pour Westbrook.

L’espoir était que Paul vivrait simplement ses jours restants à travailler dans la prison du bas de l’Ouest.

Au lieu de cela, il a transformé le Thunder en une force absolue et l’a guidé jusqu’à la post-saison.

Maintenant, ils ont poussé une équipe des Rockets que beaucoup avaient fixée pour la finale de la Conférence Ouest à un match 7.

Les histoires qui mènent à la bataille de mercredi soir sont incroyables. Qui en sortira vainqueur? Le temps nous le dira.

