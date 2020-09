Skip Bayless a fait une carrière en livrant des prises de tête à couper le souffle et des prises chaudes, mais le commentateur notoire a atteint un nouveau creux jeudi.

Bayless, s’exprimant sur “Skip and Shannon: Undisputed”, a déclaré qu’il n’avait “aucune sympathie” pour Dak Prescott après que le quart-arrière des Cowboys eut rendu public sa dépression avant et après la mort en avril de son frère aîné, Jake Prescott. Bayless a fait valoir qu’en tant que leader d’une franchise de la NFL, Prescott devait être un «PDG» de l’équipe de football – sans doute ne se permettant pas d’être vulnérable ou d’être affecté dans sa capacité à se préparer pour la saison.

“Je vais demander à notre public de se sentir libre d’aller de l’avant et de me condamner, si vous le souhaitez, comme étant de sang-froid et insensible sur cette question. J’ai une profonde compassion pour la dépression clinique. Mais quand il s’agit du quart-arrière d’un L’équipe de la NFL – vous le savez mieux que moi – c’est la position de leadership ultime dans le sport, ai-je raison? Vous commandez toute une franchise. Quelle est la composition maintenant, 53 ans, toujours? Mais vous commandez beaucoup de jeunes moi et des hommes plus âgés.

Et ils attendent tous de vous que vous soyez leur PDG, que vous dirigiez leur équipe de football. À cause de tout cela, je n’ai pas de sympathie pour qu’il se rende public avec: «Je suis déprimé. J’ai souffert de dépression au début du COVID au point que je ne pouvais même pas m’entraîner. Ecoutez, il est le quart-arrière de “America’s Team”. “