Le commentateur de télévision Skip Bayless a doublé ses commentaires jeudi concernant la dépression de Dak Prescott, affirmant qu’ils avaient été mal interprétés.

Vendredi, Bayless a eu l’opportunité sur “Skip and Shannon: Undisputed” de répondre aux commentaires qu’il avait fait la veille selon lesquels il n’avait “aucune sympathie” pour le quart-arrière de Dallas après avoir parlé de ses problèmes de dépression. Il a affirmé que Dallas cherchait Prescott – dont les problèmes ont commencé avec le début de la pandémie de COVID-19 et ont été exacerbés par le suicide de son frère aîné en avril – pour être son PDG.

Bayless a été vivement critiqué pour son point de vue, que beaucoup considéraient comme obtus et dépassé dans un paysage qui met davantage l’accent sur la santé mentale. Bayless, cependant, a dit qu’il voulait seulement dire que Prescott aurait dû chercher de l’aide pour sa dépression dès qu’il en avait eu connaissance; il a également déclaré que ses commentaires ne faisaient référence qu’à la dépression de Prescott en ce qui concerne la pandémie. Il n’a fait aucune mention de son frère aîné, Jace Prescott.

“Je tiens à réitérer certains points que j’ai soulevés hier dans l’émission à propos de Dak Prescott et de la dépression dont il a parlé. Comme je l’ai fermement déclaré, j’ai une grande compassion pour toute personne souffrant de dépression clinique, ce qui est très réel. Si vous souffrez d’une forme quelconque de dépression, veuillez demander de l’aide. Et ceci est le dernier point, qui, selon moi, a été mal interprété par beaucoup: la seule dépression de Dak dont j’ai parlé dans l’émission d’hier provenait d’une interview qu’il avait enregistrée avec Graham Bensinger. Dak a déclaré que la dépression était survenue peu de temps après la La pandémie a frappé au début de la quarantaine. J’ai dit hier que si Dak avait besoin d’aide pour une pandémie de dépression, il aurait dû demander conseil à ce moment-là. Et encore une fois, si vous souffrez d’une forme quelconque de dépression, veuillez demander de l’aide. “

Indépendamment du but ou de l’intention de Bayless, ses commentaires suggéraient que Prescott, en s’ouvrant sur ses propres problèmes, ne représentait pas un leadership approprié. Le contrecoup a incité Fox Sports à publier une déclaration en faveur de Prescott, ajoutant que le réseau n’était pas d’accord avec l’opinion de Bayless:

«Chez Fox Sports, nous sommes fiers de Dak Prescott pour avoir révélé publiquement sa lutte contre la dépression et la santé mentale. Quelle que soit la cause de la lutte, Fox Sports pense que Dak a fait preuve d’un courage extraordinaire, ce qui est évident à la fois dans son leadership sur les Cowboys de Dallas et dans son personnage hors du terrain. Nous ne sommes pas d’accord avec l’opinion de Skip Bayless sur “Indiscuté” ce matin. Nous avons abordé la signification de cette question avec Skip et comment ses commentaires insensibles ont été reçus par les personnes en interne de Fox Sports et notre public. “

Le propriétaire des Cowboys, Jerry Jones, a semblé partager ce sentiment vendredi lors d’une apparition à l’émission de radio de Dallas 105.3 The Fan. Il a félicité Prescott d’avoir parlé de sa dépression, affirmant que c’était un indicateur de son leadership – et non un préjudice.

“C’est un aspect tellement humanisant, voir Dak de cette façon. Tellement humanisant. Tout le reste n’a pas beaucoup de substance, franchement – aucun commentaire, une évaluation”, a déclaré Jones à The Fan. «Dak parle de la vraie, vraie, vraie vie et de pensées intérieures. Les autres trucs, les statiques à l’extérieur, pâlissent juste en comparaison du message de Dak.