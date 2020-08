NEW YORK (AP) Dominic Smith a pleuré mercredi soir, découragé et épuisé par de longues 24 heures en tant qu’homme noir en Amérique. Un jour plus tard, il a déclaré qu’il se sentait soulagé après que ses coéquipiers l’aient rejoint pour une manifestation mémorable.

De retour dans sa zone de confort vendredi soir, le voltigeur des New York Mets a joué le rôle principal dans un classique instantané de la série Subway.

Aucun endroit le plus sérieux, jovial – et doux-swing – Smith ne préférerait être.

«Le baseball est mon havre de paix, a-t-il dit. “ C’est là que je m’éloigne de tout le stress de ma vie. ”

Smith a réussi le coup d’envoi à son premier match depuis qu’il a plaidé en larmes pour aider à lutter contre les inégalités raciales, Pete Alonso a également connecté et les Mets ont battu les Yankees de Crosstown 6-4 dans le premier match d’un double.

Le frappeur de pincement Amed Rosario a ensuite réussi un circuit de deux points pour porter les Mets à une victoire de 4-3 dans le dernier verre – une scène bizarre dans le Bronx, où les Yankees ont frappé en premier en tant qu’équipe visiteuse dans la composition d’un match. reporté le week-end dernier.

«Nous étions tous extrêmement heureux d’être de retour sur le terrain et de jouer au baseball, a dit Smith. ” Vous pouvez juste voir à quel point les gars se sentent extrêmement émotifs à propos de ce qui s’est passé pour moi et pour ma communauté et des choses comme ça.

” Vous pourriez certainement sentir (que nous sommes) plus unis au cours des dernières 24 heures. Je pense vraiment qu’hier était évidemment plus grand que le baseball, mais cela va rassembler cette équipe. ”

Le balayage a envoyé les Yankees à leur septième défaite consécutive, leur pire dérapage depuis 2017.

Smith, un homme noir de 25 ans, a pleuré mercredi soir en réfléchissant à une récente fusillade par la police d’un homme noir dans le Wisconsin. De retour sur le terrain de baseball, lui et les Mets étaient tout sourire après son tir en solo décisif contre Chad Green en sixième manche lors de ce qui était Jackie Robinson Day autour des majors. Les deux équipes portaient le n ° 42 pour le deuxième match seulement.

Inspirés par les commentaires émotionnels de Smith, habituellement optimiste, les Mets ont organisé une manifestation contre l’injustice raciale avec les Marlins de Miami jeudi soir.

Puis ils se déchaînèrent sur le banc alors que Smith contournait les bases, Alonso frappant sur la balustrade de la pirogue et hurlant à son ami proche.

«Avec ce qu’il a vécu au cours des deux derniers jours sur le plan émotionnel, et ce que nous avons vécu aussi, en le soutenant également, c’était vraiment spécial, a déclaré le manager des Mets, Luis Rojas.

«Nous sommes ici pour nous chercher», a ajouté Smith.

Rosario, au bâton pour Luis Guillorme, a connecté plus près Aroldis Chapman (0-1) avec le coureur de pincement Billy Hamilton au deuxième but. Chapman a accompagné Jeff McNeil pour ouvrir la manche, et Hamilton a rapidement volé la deuxième place malgré le fait d’être repoussé par le gaucher All-Star.

Rosario a ensuite lancé son troisième circuit de la saison dans les sièges du champ de gauche, déclenchant la deuxième célébration tapageuse dans l’abri des visiteurs alors que les Mets balayaient les Yankees pour la première fois.

«J’ai oublié que nous étions l’équipe locale et que c’était la fin du match, a déclaré Rosario par l’intermédiaire d’un traducteur. En arrondissant les buts, j’ai vu les joueurs sortir de la pirogue et je me suis dit: “ Wow, nous venons de gagner le match. ” ”

Les équipes devraient jouer cinq matchs en trois jours pour compenser les matchs à Citi Field reportés le week-end dernier après que deux membres des Mets aient été testés positifs pour le coronavirus. Deux d’entre eux, dont le dernier match de vendredi, seront des matchs à domicile des Mets.

JEU 1

Le disque de Smith a suivi un tir égalisateur de trois points par Alonso, en difficulté, et Jake Marisnick a également joué dans la manche contre Green (2-2), qui avait été le releveur le plus fiable des Yankees cette saison.

«Je pense qu’il a obtenu quelques lancers là où il le voulait, ils ont juste mis de meilleurs swings dessus, a dit le manager des Yankees, Aaron Boone.

Le releveur des Mets Dellin Betances, faisant sa première apparition contre son ancienne équipe, a autorisé deux coureurs en sixième mais s’est échappé sur la popup de Gary Sanchez. Edwin Diaz a frappé sur le côté dans le neuvième pour son deuxième arrêt.

Clint Frazier a réussi un circuit, a conduit en trois et a atteint la base quatre fois pour les Yankees en tant que remplaçant pour Aaron Judge, blessé. Le voltigeur droit de New York a été replacé vendredi sur la liste des blessés de 10 jours avec une récidive d’une tension au mollet gauche après avoir aggravé la blessure à son retour de l’IL mercredi.

Frazier bat .344 avec un 1,182 OPS en 10 matchs cette saison.

Walker Lockett (1-0) a lancé deux manches sans but en relief pour les Mets. Il a été désigné pour une affectation entre les matchs afin de créer un espace pour le starter David Peterson.

JEU 2

Le partant des Yankees, Jonathan Loaisiga, a lancé un ballon d’un point pendant trois manches, en retirant trois sur 39 lancers. Adam Ottavino, Nick Nelson et Luis Cessa ont donné une avance de 3-2 à Chapman, qui n’a pas encore enregistré d’arrêt après avoir ouvert la saison sur la liste des blessés du COVID-19.

«Vous devez tourner la page rapidement», dit Boone. “ De toute évidence, une partie difficile pour nous ici en ce moment. ”

Jared Hughes (1-1) a lancé une septième manche parfaite pour les Mets.

Les Mets sont entrés dans la journée avec un bâton de .199 avec des coureurs en position de marqueur, pire dans les majeures, mais ont été 5 pour 12 au-dessus du double.

FIRST TIMERS CLUB

Le voltigeur des Yankees Estevan Florial a été sélectionné lors de la cinquième manche du match d’ouverture pour son premier succès dans la ligue majeure à ses débuts, et le receveur des Mets Ali Sanchez a obtenu son premier grand succès dans la ligue tardive. Florial était le 29e homme de New York pour le double titre et a été renvoyé par la suite.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Mets: RHP Wacha (épaule droite) a été activé à partir de la liste des blessés et a accordé quatre points en trois manches à partir du match 1. … SI Andres Gimenez a été activé à partir de la liste des blessés COVID-19, et Marisnick a été activé à partir du 10ème jour IL après s’être remis d’une tension aux ischio-jambiers gauche. … RHP Corey Oswalt a été placé sur la liste des blessés avec une tendinite du biceps droit. … OF Juan Lagares a été désigné pour l’affectation et RHP Drew Smith a été choisi pour le site alternatif. … C Patrick Mazeika a été ajouté comme 29e homme pour le double. … OF Guillermo Heredia a été réclamé des dérogations de Pittsburgh et envoyé au site alternatif des Mets.

Yankees: 3B Gio Urshela a été tenu avec un éperon osseux dans son coude droit et est au jour le jour. … LHP Luis Avilan est sorti.

SUIVANT

Les Mets débuteront le RHP Robert Gsellman (0-0, 7,71) face aux Yankees LHP JA Happ (1-1, 6,39).

—

Suivez Jake Seiner: https://twitter.com/Jake-Seiner

—

Plus AP MLB: https://apnews.com/MLB et https://twitter.com/AP-Sports