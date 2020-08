NEW YORK (AP) Dominic Smith a suivi des mots puissants avec un swing puissant – et rien n’aurait pu susciter de plus grandes acclamations de la part des Mets de New York.

«C’est un honneur d’être autour de lui, a déclaré son coéquipier Michael Wacha.

Smith a frappé le coup d’envoi à son premier match depuis qu’il a plaidé en larmes pour aider à lutter contre les inégalités raciales, Pete Alonso a également connecté et les Mets de New York ont ​​battu les Yankees de Crosstown 6-4 dans le match d’ouverture d’un match double vendredi.

Smith, un homme noir de 25 ans, a pleuré mercredi soir en réfléchissant à une récente fusillade par la police d’un homme noir dans le Wisconsin. Smith et les Mets étaient tout sourire après son tir en solo décisif contre Chad Green en sixième manche sur ce qui était Jackie Robinson Day autour des majors.

Alonso a frappé sur la balustrade de la pirogue et le banc des Mets s’est déchaîné pendant que Smith contournait les buts au Yankee Stadium. Inspirés par les commentaires émotionnels de Smith, habituellement optimiste, les Mets ont organisé une manifestation contre l’injustice raciale avec les Marlins de Miami jeudi soir.

«C’est assez spécial, c’est sûr», a déclaré le manager des Mets Luis Rojas, louant la concentration de Smith sur le terrain au milieu de ses efforts hors terrain.

Smith n’a pas été mis à la disposition des journalistes entre les matchs, même avec le dernier verre retardé par la pluie prévue.

«Juste un grand être humain, a dit Wacha, qui en est à sa première saison en tant que coéquipier de Smith. ” Très passionné, aime ce jeu plus que tout. L’un des meilleurs coéquipiers que je connaisse. Ce fut un honneur de les lacer avec lui.

Le disque de Smith a suivi un tir égalisateur de trois points par Alonso, en difficulté, et Jake Marisnick a également joué dans la manche contre Green (2-2), qui avait été le releveur le plus fiable des Yankees cette saison.

«Je pense qu’il a obtenu quelques lancers là où il le voulait, ils ont juste mis de meilleurs swings dessus, a dit le manager des Yankees, Aaron Boone.

Les Yankees ont perdu leur sixième de suite.

Le releveur des Mets Dellin Betances, faisant sa première apparition contre son ancienne équipe, a autorisé deux coureurs en sixième mais s’est échappé sur la popup de Gary Sanchez. Edwin Diaz a frappé sur le côté dans le neuvième pour son deuxième arrêt.

Les équipes devraient jouer cinq matchs en trois jours pour compenser les matchs à Citi Field reportés le week-end dernier après que deux membres des Mets aient été testés positifs pour le coronavirus.

Clint Frazier a réussi un circuit, a conduit en trois et a atteint la base quatre fois pour les Yankees en tant que remplaçant pour Aaron Judge, blessé. Le voltigeur droit de New York a été replacé vendredi sur la liste des blessés de 10 jours avec une récidive d’une tension au mollet gauche après avoir aggravé la blessure à son retour de l’IL mercredi.

Frazier bat .344 avec un 1,182 OPS en 10 matchs cette saison.

Le gaucher des Yankees, Jordan Montgomery, a lancé un ballon d’un point en cinq manches, mais a permis des simples à JD Davis et Michael Conforto menant le sixième avant que Green ne soit relevé pour affronter Alonso. La recrue NL 2019 de l’année atteignait 0,184 avec les coureurs en position de but avant d’envoyer la balle rapide 3-2 de Green au champ central.

Smith a marqué le premier point des Mets après avoir été touché par un terrain, progressant sur l’erreur du troisième but Miguel Andujar et marquant sur un terrain sauvage.

Walker Lockett (1-0) a lancé deux manches sans but en relief pour les Mets. Il a été désigné pour une affectation entre les matchs afin de créer un espace pour le starter David Peterson.

Luke Voit a eu trois coups sûrs pour les Yankees.

JOURNEE JACKIE ROBINSON

Boone a fondu en larmes lors d’une conférence de presse d’avant-match et a quitté la pièce lorsqu’il a été interrogé sur ses deux fils adoptifs noirs. Il revint quelques minutes plus tard, toujours secoué.

«Je dirais simplement, je sais que je parle à beaucoup de gens là-bas, c’est une année difficile et lourde, et une année déchirante à bien des égards», a déclaré Boone. ” Pour ma famille aussi. Mais je pense que c’est le cas pour beaucoup de gens de toutes origines et races différentes.

“ Ma prière est juste que nous puissions continuer, même si nous traversons des moments sombres, à la fin de cela, nous sommes mieux pour cela. C’est ma prière continue. ”

Boone a déclaré qu’il ferait don de son chèque de paie vendredi à The Players Alliance, un groupe de plus de 100 ligueurs noirs actuels et anciens travaillant pour lutter contre l’injustice raciale.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Mets: RHP Wacha (épaule droite) a été activé à partir de la liste des blessés et a accordé quatre points en trois manches à partir du match 1. … SI Andres Gimenez a été activé à partir de la liste des blessés COVID-19, et Marisnick a été activé à partir du 10ème jour IL après s’être remis d’une tension aux ischio-jambiers gauche. … RHP Corey Oswalt a été placé sur la liste des blessés avec une tendinite du biceps droit. … OF Juan Lagares a été désigné pour l’affectation et RHP Drew Smith a été choisi pour le site alternatif. … C Patrick Mazeika a été ajouté comme 29e homme pour le double. … OF Guillermo Heredia a été réclamé des dérogations de Pittsburgh et envoyé au site alternatif des Mets.

Yankees: 3B Gio Urshela a été tenu avec un éperon osseux dans son coude droit et est au jour le jour. … L’espoir primé des FC Estevan Florial a été promu au 29e rang et a fait ses débuts dans le premier match au bâton au septième rang. Il a sélectionné pour son premier grand succès dans la ligue cinquième. … SS Jordy Mercer a été promu du site alternatif et utilisé comme remplaçant défensif. … LHP Luis Avilan est sorti.

SUIVANT

Peterson (3-1, 2,91) est sorti avec une fatigue de l’épaule gauche. Il affrontera les Yankees RHP Jonathan Loaisiga (2-0, 2,77) dans le match 2. Les Mets ne savent pas qui partira samedi, alors que les Yankees prévoient de débuter le LHP JA Happ (1-1, 6,39).

—

Suivez Jake Seiner: https://twitter.com/Jake-Seiner

—

Plus AP MLB: https://apnews.com/MLB et https://twitter.com/AP-Sports