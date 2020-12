▲ Malgré la différence notable de hauteur et de portée avec Smith, Canelo est l’un des favoris des bookmakers.Photo @DAZNBoxing

Saúl Canelo Álvarez n’est pas intimidé par les qualités de Callum Smith pour être plus grand, avec une meilleure portée, frapper fort et être invaincu, car il est fasciné par les risques et j’ai les qualités pour lui faire face et nous sommes prêts, a déclaré le Mexicain avant la pesée. , où les Britanniques seront également pour le combat de samedi à l’Aladome de San Antonio au Texas dans le différend pour le titre des super-moyens du World Boxing Council (WBA) et de la World Boxing Association (WBA).

C’est un grand risque, mais je veux toujours continuer à écrire l’histoire, a déclaré le rouquin lors d’une conférence et a souligné avec force qu’il voulait assommer Liverpool invaincu.

Parler maintenant est inutile ici, quand la cloche sonne la réalité est vue et que je sors pour gagner par tous les moyens. Si un KO se produit, j’en profiterai. Sinon, j’ai l’expérience pour gagner 12 manches, a fait valoir le Jalisco à qui les bookmakers lui donnent comme favori pour porter les couronnes, en plus de la ceinture The Ring.

Nous avons ce combat en 2020, qui a été difficile pour tout le monde. Nous allons terminer en beauté, avec un grand champion. Je suis motivé comme toujours, a-t-il ajouté.

Callum, pour sa part, a déclaré que c’est le plus gros combat, mais aussi le plus petit car il n’y aura pas beaucoup de fans (ce sera 12 mille), à ​​la suite de l’urgence sanitaire due à Covid-19.

À cet égard, Eddy Reynoso, l’entraîneur de Canelo, a déclaré que même si le forum sera limité, il semblera que nous sommes 100 000, les Mexicains sont très bruyants et tout le monde soutiendra Saúl.

Ce samedi, comme tant de fans, Julio César Martínez regardera l’émission à la télévision. Mais contrairement à la plupart, ce ne sera pas du divertissement, et la soirée sera teintée d’amertume.

Martinez, connu sous le nom d’El Rey, est un champion du monde des poids mouches WBC et devait endosser le rôle principal. Il ne pouvait pas être sur le ring à cause d’une gastro-entérite qui a amené les services médicaux à lui interdire de se battre demain.

Nous sommes très découragés car ce fut un combat historique pour nous, déclare Mauricio Aceves, l’entraîneur de Rey; C’était la meilleure vitrine que vous pouviez avoir et ils allaient nous payer très bien, le meilleur salaire de toute notre carrière, nous avons déjà perdu tout ça.

Aceves dit que la frustration était si grande qu’ils ont même pensé que s’ils n’avaient pas averti leur promoteur, il aurait pu se battre dans ces conditions.