Sofya zhuk elle était l’une des joueuses de tennis les plus prometteuses du circuit WTA il y a des années. En fait, en 2015, à l’âge de 15 ans, elle était championne junior de Wimbledon. Elle a été comparée à Maria Sharapova, mais les blessures ont mis fin prématurément à la carrière professionnelle de la jeune joueuse de tennis russe, qui a ensuite choisi de devenir mannequin.

Et pas mal du tout. Elle travaille pour une agence de mannequins bien connue située à Miami et, d’autre part, elle exploite son rôle d’influenceuse. Et c’est que Sofya Zhuk compte 60000 abonnés sur Instagram qu’elle enchante avec des poses provocantes et suggestives, certaines même topless, ce qui lui a causé un problème. En fait, il y a quelques jours, il a rapporté des insultes après avoir publié l’une de ces photographies: «Je n’ai pas compris quel était le problème. J’ai mis une photo, alors quoi? Lorsque je partage quelque chose, je n’essaye pas d’envoyer de messages. Je mets seulement une photo que j’aime ».

«Lorsque j’ai publié cette photo, j’ai reçu un flot de messages. Normalement, ils ne me dérangeraient pas mais cette fois il y avait beaucoup d’agressivité. Je pense que les gens ne peuvent pas accepter que je me trouve en dehors du tennis, que je puisse vivre heureux sans sport et ne pas tomber dans la dépression », a ajouté le mannequin sur cette question épineuse.

Une Sofya qui a également utilisé les réseaux sociaux à l’époque pour annoncer qu’elle quittait le monde du sport en raison de ses problèmes physiques: «J’ai eu des blessures graves ces dernières années et J’ai décidé de donner à mon corps quelques années de repos. Il a dû abandonner le tennis, mais la porte de la mode lui était ouverte …