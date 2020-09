19 h 14 HE

Rob DawsonCorrespondant

Au début d’une saison qui sera plus occupée que tout ce qu’il a connu auparavant, Ole Gunnar Solskjaer a eu un aperçu rapide de ce qu’il avait en réserve dans une victoire 3-0 contre Luton Town dans la Coupe Carabao.

Si la défaite à Crystal Palace samedi a mis en évidence les insuffisances de son premier XI, le déplacement à Luton Town a permis au Norvégien d’avoir un aperçu de son casting de soutien. Manchester United a fait assez pour gagner et réserver une place au quatrième tour du tournoi grâce à une pénalité de Juan Mata et à un doublé tardif des remplaçants Marcus Rashford et Mason Greenwood, mais c’était un travail fait plutôt que quelque chose de spectaculaire.

Le manager de Luton, Nathan Jones, a déclaré par la suite que le score « flattait » leurs visiteurs de haut niveau et qu’il serait difficile de discuter avec lui. Sur la ligne de touche, Solskjaer a demandé « une réaction » à Kenilworth Road après une performance lamentable dans le match d’ouverture de Premier League et bien qu’il n’y ait pas eu de performance passionnante, il a au moins obtenu un meilleur résultat. Toute autre chose aurait été impensable contre une équipe de championnat qui a terminé 19e la saison dernière, en particulier avant une série de matches difficiles qui comprend des matchs contre Tottenham, Arsenal, Chelsea et Everton.

Kill a déclaré que démarrer la nouvelle campagne avec deux défaites aurait été « un gâchis ». Une première victoire de la saison devrait au moins signifier que United se rendra à Brighton samedi avec une confiance réparée après avoir été si gravement endommagé par Palace.

Il y a eu une période en première mi-temps où vous avez senti que Luton, qui avait commencé sa saison avec quatre victoires consécutives, sentait une coupe bouleversée, mais leur seule chance tardive d’égalisation a été superbement écartée par le gardien Dean Henderson. Le joueur de 23 ans, qui a fait ses débuts à United après son retour d’un prêt de deux ans à Sheffield United, a bien fait de rester éveillé pendant une affaire en grande partie ennuyeuse, sans parler de faire un merveilleux arrêt réflexe à son poste proche de la tête de Tom Lockyer.

« C’est probablement le travail que nos gardiens doivent parfois faire », a déclaré Solskjaer. « Vous devez rester concentré et faire des arrêts si nécessaire et David [De Gea] fait cela depuis des années et Dean l’a fait aujourd’hui.

« Passer au travers est le plus important. Il y a des points positifs, le gardien fait son travail, nous avons marqué de beaux buts vers la fin et à part ça, c’était un bon entraînement. »

Avec deux semaines avant la date limite de transfert, le temps de Jesse Lingard à Man United touche-t-il à sa fin? Photo de Nick Potts / PA Images via .

Ce n’est peut-être pas suffisant pour évincer De Gea pour l’instant, mais c’était un rappel opportun de ce que Henderson peut faire. Solskjaer dit que sa situation de gardien de but sera « intéressante » cette saison et que c’était un arrêt assez bon pour le rendre un peu plus. Arrivé à la 80e minute avec le score à 1-0, il a également permis à Rashford puis à Greenwood de conclure le résultat et d’éviter la loterie qui est une séance de tirs au but.

Solskjaer sera heureux que Rashford, en particulier, ait son premier but de la saison après avoir semblé rouillé et à court de confiance contre Palace. C’était la première fois qu’il trouvait le filet depuis la mi-juillet alors qu’il continuait à chercher sa meilleure forme après une grave blessure au dos. Le fait que Rashford, Greenwood et Bruno Fernandes aient été nécessaires a montré à quel point Luton était mal à l’aise pendant une grande partie de la soirée.

Ils étaient conduits par l’ancien diplômé de l’académie d’Old Trafford, Ryan Tunnicliffe, dont le père avait déjà récolté 10000 £ sur un pari de 100 £ que son fils, alors âgé de neuf ans, jouerait pour United. Il l’a fait deux fois avant de partir en 2013.

Solskjaer, quant à lui, peut se réjouir de la contribution de Mata, Jesse Lingard et Eric Bailly. Mata n’était même pas sur le banc contre Palace mais a montré ici qu’il avait encore un rôle à jouer. À 32 ans, l’Espagnol sait qu’il ne commencera pas toutes les semaines, mais son toucher, son mouvement et sa vision offrent toujours quelque chose de différent des autres attaquants rapides et directs de Solskjaer. United aurait pu en finir avec son art contre Palace, qui était heureux de refuser à Rashford, Anthony Martial et Dan James l’espace au-dessus.

Bailly, quant à lui, a fait un formidable blocage sur la ligne après l’arrêt initial de Henderson pour plafonner une performance assurée aux côtés de Harry Maguire – le seul survivant de la défaite contre Palace – qui mettra plus de pression sur Victor Lindelof. Lindelof a joué un rôle dans les trois buts de Palace ce week-end et ce ne serait pas une énorme surprise si Bailly – plus rapide et plus fort – est préféré à Brighton.

Enfin, Lingard a été brillant et énergique, surtout en première mi-temps, mais il reste à voir si Solskjaer peut lui offrir suffisamment d’opportunités pour le garder heureux. À 27 ans, Lingard est désespéré de jouer au football régulier et il était révélateur qu’après, Solskjaer a refusé d’exclure un mouvement avant la fin de la fenêtre.

La question clé, cependant, reste de savoir si quelqu’un d’autre viendra.

« Nous travaillons avec ce que nous avons de temps en temps et voyons ce qui se passe », a été la réponse boursière du manager de United.