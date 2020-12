Il Athlète de Madrid se prépare à se rendre au marché d’hiver à la recherche d’un nouvel attaquant avant le départ éventuel de Diego Costa de l’équipe rojiblanco. Le joueur a demandé à partir en janvier pour des raisons familiales et le club envisageait déjà depuis un certain temps d’éventuels remplaçants pour l’hispano-brésilien, comme avancé exclusivement. Eduardo Inda à El Chiringuito il y a des semaines.

“L’Atlético de Madrid cherche un remplaçant à Diego Costa”, progressé début décembre Eduardo Inda lors de sa visite au plateau El Chiringuito, où il a sa section hebdomadaire exclusive. Le club de matelas scrute le marché à la recherche d’un attaquant pour remplacer l’espagnol-brésilien, hors compétition après avoir subi une thrombose veineuse profonde à la jambe droite.

Son record élevé Il a invité le club madrilène à envisager d’autres attaquants possibles, plus abordables sur le marché et qui pourraient le remplacer. Maintenant, le joueur a avancé et a demandé à sortir au prochain marché d’hiver, ce qui facilite les choses pour l’Atlético de Madrid. Le club sera libéré de sa carte, ce qui allégera la masse salariale et aura plus d’options pour opérer sur le marché pour lui trouver un remplaçant.

Le contrat de Lagarto a pris fin en juin 2021 et comme il est un joueur de la maison, il est prévu qu’il y aura bientôt un accord qui satisfera les deux parties.

À la recherche d’un partenaire pour Luis Suárez

Le départ éventuel de Diego Costa oblige l’Atlético à opérer sur le prochain marché d’hiver, car ils sont conscients qu’ils ne peuvent dépendre que de Luis Suárez dans l’attaque. Récemment, l’équipe a été obligée de jouer sans ses deux attaquants et a réussi, mais ne veut pas être compromise pour le reste de la saison. Les matelas aspirent à tout cette saison, avec un début de Ligue sensationnel et ambitieux en Ligue des champions, ils ne peuvent donc pas être confiés uniquement à l’attaquant uruguayen, qui, d’ailleurs, a déjà la trentaine.

L’idée est d’étudier le marché hivernal et de voir avec quelles options il faut faire un attaquant à bon prix et qu’il sert à donner de l’oxygène à Luis Suárez, installé dans l’équipe rojiblanco depuis l’été dernier. Dans les prochains jours, le marché s’ouvre en Europe et l’Atlético a des semaines à venir pour étudier quelle est la meilleure option pour renforcer son avance.