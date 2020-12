Mis à jour le 17/12/2020 à 13h51

Le sud-coréen, Son Heung- Min a battu les Uruguayens Luis Suarez (Barcelone) et Giorgian DeArrascaeta (Flamengo) dans la lutte pour le prix Puskas du meilleur but de la saison et a reçu le prix virtuellement lors de la cérémonie de Le meilleur.

Le 7 décembre 2019, l’ailier asiatique a saisi le ballon près de sa zone et a entrepris une formidable chevauchée, se débarrassant de près de la moitié de l’équipe rivale, Burnley, pour finir par marquer avec un tir bas auquel le gardien de but n’a pas pu répondre. .

Son Heung-min succède au Roumain Daniel Zsori, récompensé l’année dernière pour son but avec Debreceni contre Ferencvaros en championnat turc.

Le but asiatique a été préféré aux deux autres finalistes, ceux réalisés par les Uruguayens Giorgian de Arrascaeta avec Flamengo contre Ceará et Luis Suárez avec Barcelone contre Majorque.

“Dès que j’ai reçu le ballon, j’ai essayé de le passer à un coéquipier, mais comme je n’en ai trouvé aucun non marqué, j’ai commencé à dribbler et me suis retrouvé devant le gardien après une belle course et un tir”, a déclaré le Sud-Coréen, qui a blâmé l’action sur ses coéquipiers pour ne lui avoir donné aucune option de passe.

