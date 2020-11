Aurah Ruiz a balayé Instagram avec sa dernière publication, une pose provocante et suggestive qui a presque 30 000 «j’aime» et des centaines de commentaires. Le Canarien, qui est de nouveau lié à Jesé Rodríguez après avoir été vu ensemble à Paris, se vante d’un grand corps avec un petit bikini agenouillé sur une sorte de matelas.

La photographie a attiré toutes sortes d’éloges pour sa figure sculpturale et certains critiques également. Mais ce qui a le plus attiré l’attention de ses adeptes est le changement physique réalisé par Aurah Ruiz ces dernières années basée sur la formation et aussi grâce à une retouche esthétique qu’elle a faite et s’est révélée sur sa chaîne ‘Mtmad’.

«J’ai supplié le chirurgien de faire plaisir à la liposuccion de certaines zones de mon corps, de la graisse dans mon ventre. Elle m’a dit que j’étais fou, que j’étais très maigre et sans gras, que c’était impossible. Je lui ai dit que dans deux semaines, il prendrait du poids et il a dit non. J’ai insisté et le jour de l’opération est arrivé, enlevant ce petit morceau de graisse de ma taille. Hoet je peux dire que c’est vrai que j’ai subi une petite liposuccion, et que la graisse a été jetée, elle n’a pas servi à me mettre le cul », A déclaré Aurah Ruiz.

L’influenceuse canarienne avoue avoir fait des retouches sur sa poitrine, ses lèvres et la liposuccion précitée, rien de plus: «C’est un sujet pour lequel j’ai été beaucoup jugé. Toute ma vie, j’ai été accusé de ‘polioperada’, Ils disent que j’ai opéré de haut en bas, que j’ai subi du harcèlement sur les réseaux sociaux et que j’ai passé un mauvais moment », a déclaré celle qui était candidate sur Big Brother et MYHYV, qui est maintenant plus qu’heureuse de son corps, qui il y a six ans était comme vu dans le post ci-dessous.