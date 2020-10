Le meilleur joueur de tennis et athlète de l’histoire de l’Espagne, Raphael Nadal, était ce mardi l’invité d’honneur de «La Resistencia». David Broncano a voyagé de Madrid à Majorque pour faire une interview spéciale avec les Baléares dans son académie de tennis, une conversation agréable dans laquelle Nadal s’est ouvert et s’est ouvert sur divers types de problèmes.

D’abord, ils ont joué plusieurs points entre eux sur l’une des pistes du centre sportif, et après avoir passé la douche, Nadal s’est rendu disponible à Broncano, qui n’a pas arrêté de louer le manacorí, qui quelques jours avant l’enregistrement de l’interview avait été couronné vainqueur de Roland Garros pour la treizième fois. “Quel scandale de gagner treize Roland Garros!” s’exclama Rafa Nadal lui-même.

Broncano voulait se souvenir de l’un des matchs les plus importants de l’histoire du tennis, la finale de Wimbledon que Novak Djokovic a arrachée à Roger Federer à la dernière minute. Le présentateur de ‘La Resistencia’ lui a dit qu’il était dans la loge pendant les six heures du match et que “une larme lui est venue” avec la défaite du Suisse. Des mots auxquels le joueur de tennis a ajouté: “Ce fut une défaite difficile.” À quoi Broncano a dit: “Nous étions tous avec Roger.” “Je ne peux pas dire ça”, Nadal a avoué. Une situation amusante où l’humoriste a ajouté: «Je sais déjà; mais je sais que ça l’est.

Ce moment. pic.twitter.com/Z9kRMRpKM9 – La résistance dans Movistar + (@LaResistencia) 28 octobre 2020

Autres thèmes

Nadal n’a pas esquivé les questions et Broncano a abordé des sujets tels que son luxe, même s’il ne s’attendait peut-être pas à la réponse sur les voitures. «Vous conduisez la Kia avant la Lamborghini? Avant Aston Martin? », Auquel le joueur de tennis a répondu: «C’est qu’aujourd’hui c’est beaucoup plus confortable. Les autres sont là, je n’en ai pas ramassé depuis six mois… et je ne sais pas si l’un d’entre eux démarre. Vous ne pourrez pas démarrer cette cible ». Nadal aime mieux les bateaux, qui assure qu’il a acheté le catamaran pour être calme à son retour à Majorque après avoir disputé de nombreux tournois à travers le monde.

Quant aux noms propres, le manacorí fait référence à Djokovic et à son célèbre bal: «Quand j’ai vu le ballon de Djokovic, je pensais qu’il était sorti. La règle est claire. C’est le comble de la malchance et ça craint, mais l’arbitre n’a pas d’autre choix. C’était de la malchance, mais il devait en être ainsi. Et que pensez-vous de Davis de Piqué? «Contrairement aux autres, il me semble très bien qu’il vienne de l’extérieur de notre sport pour y investir. Il a réussi à relancer la Coupe Davis. C’est un passé sanglant », a-t-il déclaré à Broncano.