À Miguel Torres Cela a changé sa vie en quelques mois. L’ancien footballeur du Real Madrid a décidé de raccrocher ses chaussures après sa dernière expérience à Malaga et a commencé à réfléchir à de nouveaux projets, même s’il a toujours dit qu’il aimerait rester lié au monde du football. Et maintenant, il a commencé deux nouvelles aventures liées au beau jeu.

Et c’est que Miguel Torres a entamé une maîtrise en gestion, méthodologie et analyse du football enseignée par la Ligue de football professionnel.. «Nouvelles énergies», Il a écrit sur ses réseaux sociaux montrant son enthousiasme pour cette nouvelle étape de sa vie dans laquelle il ne pouvait pas faire mieux. De plus, il combinera ce projet avec sa facette comme entraîneur de l’équipe de jeunes de la division d’honneur Rayo Majadahonda et son travail en tant que collaborateur dans le programme sportif «El Chiringuito de Jugones», présenté par Josep Pedrerol, et de Telemadrid.

Celui qui était joueur de Madrid, Getafe ou Málaga a plus de buts en vue et n’a pas hésité à avouer: «L’un des objectifs que je souhaite atteindre est d’être en charge d’une carrière important. Si c’est le Real Madrid parfait, mais je sais que c’est très compliqué. J’aime voir l’évolution d’un jeune joueur, le chemin qu’il doit emprunter, la manière d’y faire face (…) ».

Tout cela quelques mois après le père madrilène pour la première fois avec Paula Echevarría, avec qui il est en couple depuis plusieurs années. “Nous sommes très heureux de pouvoir partager cette excellente nouvelle avec vous tous. Dans quelques mois, nous serons un de plus!”, a écrit le couple dans les réseaux sociaux dans un cliché noir et blanc avec Daniella, fille de l’interprète fruit de sa précédente relation avec David Busdamente.