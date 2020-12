À Wanda nara Il est fasciné par le monde des chevaux, et pour preuve en sont les dernières poses suggestives qu’il a publiées sur son compte Instagram, mettant le feu aux réseaux avec ses nus sur le dos de ces animaux. Et avec sa dernière publication, il est allé plus loin, en téléchargeant un nu complet avec lequel il risque même le réseau social de censurer sa photographie même si elle est parfaitement couverte pour ne pas en montrer plus que nécessaire.

La femme et représentant de Mauro Icardi apparaît au sommet d’un cheval complètement nu, sans aucun vêtement, simplement avec un chapeau sur ses seins qui ne montre pas ses parties intimes. Etant de profil vous pouvez également vous permettre de ne rien porter en bas, en vous penchant avec vos jambes sur l’animal pour poser.

«Il n’y a pas de sentiment de liberté égal à ce que je ressens quand je suis à cheval (des photos les plus difficiles que j’ai eu à prendre, le cheval n’est jamais resté immobile). Mais nous l’avons fait»Wanda Nara a écrit à côté de la photo sur Instagram, reconnaissant à quel point il était compliqué d’obtenir ce nu complet tout en empêchant Instagram de censurer la publication. En théorie, sa position devrait servir, bien qu’il ait pris un risque avec cette pose, avec laquelle la température des filets a de nouveau augmenté.

En fait, l’une des dernières images qu’elle a téléchargées, dans laquelle elle est également apparue nue sur un cheval, a déjà été supprimée, même si on ne sait pas avec certitude si elle l’a supprimée elle-même ou Instagram pour être trop explicite. Une Wanda Nara qui, après avoir passé quelques jours en vacances en Argentine en famille et entre amis, est de retour à Paris avec Icardi et ses enfants.