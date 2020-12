Messi au PSG? Neymar Il y a moins d’un mois, il a clairement indiqué qu’il voulait jouer la saison prochaine avec Messi et Quim Doménech a dévoilé une exclusivité mondiale à El Chiringuito de Jugones qui pourrait signifier un avant et un après dans le futur du “ 10 ” de Barcelone. Et c’est que l’avenir de l’Argentin semble proche du PSG … bien que son père ait jeté des balles à travers le réseau social Instagram.

Le journaliste d’El Chiringuito de Jugones a révélé en exclusivité que Jorge Messi, le père du footballeur et la personne qui gère toutes les affaires du joueur, avait eu une réunion la semaine dernière au consulat du Qatar à Barcelone qui pourrait signifier un avant et un après dans ceux concernant l’avenir du footballeur. Puisque ces relations pourraient conduire à l’arrivée du joueur à Paris, qui, comme nous l’avons révélé dans OKDIARIO, a décidé de ne pas renouveler avec Barcelone.

«La visite est à Barcelone, la semaine dernière, sur le Paseo de Gracia. C’est une réunion, une réunion, à laquelle participe la personne chargée de gérer l’avenir de Messi, Jorge Messi, avec les consultés du Qatar à Barcelone. Ces relations s’améliorent de plus en plus et elles ont commencé par nouer un lien avec sa fondation et que beaucoup le lient à une future signature pour le PSG », a déclaré le journaliste à El Chiringuito de Jugones.

🚨 🚨 EXCLUSIF de @quimdomenech 🚨🚨 “JORGE MESSI a eu une RÉUNION la semaine dernière au CONSULAT du QATAR à BARCELONE”. #ChiringuitoMessi pic.twitter.com/1pYTCCcxxj – El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 15 décembre 2020

Et il va sans dire que le PSG est l’un des principaux prétendants de Leo Messi. Eduardo Inda déjà déclaré il y a quelques mois dans le programme dirigé et présenté par Josep Pedrerol que Neymar se poussait à porter le «10» à l’équipe parisienne et cela a été confirmé par l’attaquant il y a quelques jours.

Après avoir fait un doublé et montré contre Manchester United à Old Trafford, Neymar a précisé que l’année prochaine, il voulait jouer avec Messi et que cela finirait probablement par se produire. «Ce que je veux le plus, c’est être à nouveau avec lui sur le terrain. Il pourrait être à ma place, il n’a aucun problème. Je veux jouer avec lui et je suis sûr que nous devons le faire l’année prochaine », a déclaré l’attaquant brésilien dans un communiqué qui était une bombe mondiale.

Mais ce n’était pas le seul clin d’œil de Neymar à Messi. L’attaquant brésilien a également laissé un message sur les réseaux sociaux après avoir officialisé la rencontre entre le PSG et Barcelone au deuxième tour de la Ligue des champions. “À bientot mon ami”, a écrit le footballeur de l’équipe brésilienne quelques heures après la confirmation du passage dans la compétition européenne maximale.

Le père le nie … mais “il est arrivé en avion à Barcelone”

Jorge Messi a rendu public via les réseaux sociaux qu’il était en Argentine depuis septembre mais Quim Doménech a révélé des conversations privées avec le père du footballeur, qui a refusé de parler en public Le Chiringuito de Jugones. De plus, du programme dirigé et présenté par Josep Pedrerol ils ont confirmé que “100% sont arrivés la semaine dernière avec l’avion privé de Messi.” Que ce soit en Argentine ou pas, tout indique que, compte tenu de ce que Neymar a dit, le ’10’ pourrait être proche du PSG sans finalement accepter la proposition de renouvellement du prochain président de Barcelone. On verra bientôt.