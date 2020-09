WASHINGTON (AP) Juan Soto a effectué une course à son retour dans l’alignement et les Nationals de Washington ont utilisé un solide lancer de secours pour battre les Rays de Tampa Bay 5-3 mardi soir pour balayer la série de deux matchs.

Après avoir raté cinq matchs avec des douleurs au coude gauche, Juan Soto était de retour dans l’alignement en tant que frappeur désigné pour la deuxième fois cette saison. Le joueur de 21 ans a conduit dans une course dans son premier au bâton avec un sol-mort au troisième dans le premier.

Soto a terminé 1 pour 2 avec deux marches intentionnelles et une course.

Soto a dit qu’il n’était pas sûr de la façon dont il s’était blessé au coude à l’origine, mais qu’il se sentait maintenant bien. Il se sent également bien à propos des marches intentionnelles qu’il dessine, même si cela signifie qu’il ne peut pas ajouter à ses 11 circuits en tête de l’équipe.

«Respect», a déclaré Soto, ajoutant «Je me sens bien à ce sujet. Chaque fois que je peux être sur la base, j’essaie d’aider. ”

Les Rays, en tête de l’AL Est, avaient remporté ou divisé leurs 10 dernières séries avant de perdre les deux matchs contre les Nationals. Les équipes se rencontreront pour un autre match de deux matchs à Tampa Bay les 15 et 16 septembre.

«Ces deux derniers jours, nous ne pouvons trouver aucune cohérence, aucun rythme dans notre alignement, a dit le manager des Rays, Kevin Cash. “ Nous avons une poignée de gars qui ne sont tout simplement pas eux-mêmes pour une raison quelconque. ”

Carter Kieboom a conduit à Brock Holt avec un doublé de deux retraits dans le deuxième pour augmenter l’avance des Nationaux à 2-0. C’était le premier hit extra-base de Kieboom de la saison et le premier doublé en carrière.

Les Nationals en ont ajouté deux de plus dans le troisième lorsque Trea Turner a marqué sur un sac-fly à gauche par Asdrubal Cabrera et Soto est rentré à la maison sur un simple à deux retraits à gauche par Josh Harrison pour mettre les Nationals en avance 4-0.

Le gaucher de Tampa Bay Ryan Yarbrough (0-3) est revenu de la liste des blessés et a réalisé sa plus courte sortie de la saison en effectuant 2 2/3 manches tout en accordant quatre points et six coups sûrs.

Les Rays ont repris le dessus avec un sixième de trois points après avoir finalement atteint Anibal Sanchez (2-4). Le partant des Nationals n’avait abandonné que deux coups sûrs en cinq, mais a cédé deux coups sûrs à trois des frappeurs qu’il a affrontés dans la manche avant de partir sans enregistrer un retrait.

Le simple RBI de Ji-Man Choi a éliminé Sanchez du match, Yoshi Tsutsugo a frappé un doublé de la RBI Wander Suero, et Choi a marqué sur le terrain sauvage de Suero pour réduire l’avance des Nationals à 4-3.

Washington en a récupéré un en sixième et son enclos a fait le reste. Sean Doolittle a réussi un 1-2-3 septième, Tanner Rainey l’a répliqué au huitième et Daniel Hudson a obtenu son neuvième arrêt.

Quatre releveurs nationaux combinés pour lancer quatre manches tout en n’accordant que deux coups sûrs et en retirant cinq.

UN NOUVEAU DOO

Doolittle est entré sur la liste des blessés à la mi-août avec une MPM de 15,00. Depuis son retour, il est apparu dans cinq matchs et a baissé son ERA à 6,14 en ne permettant pas une course.

“C’est bien d’être ici après une victoire”, a déclaré Doolitte avant de répondre aux questions des journalistes par la suite.

Le manager des championnats nationaux, Dave Martinez, a ajouté: «Je suis fier de lui. Il est descendu et a fait ce qu’il fallait. ”

BROCK EST CHAUD

Après avoir commencé 0 pour 10 avec Washington, Holt a maintenant 12 ans pour ses 20 derniers avec quatre doubles. L’utilitaire a commencé la saison avec les Milwaukee Brewers, mais a été libéré après avoir frappé seulement .100 en 30 au bâton en 16 matchs.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Rays: Cash a déclaré que RHP Oliver Drake (tendinite du biceps droit) sera réévalué jeudi et pourrait être prêt ce week-end s’il n’y a pas de revers. Drake a une fiche de 0-2 avec une MPM de 3,38 en cinq apparitions cette saison.

Nationaux: OF Victor Robles a été touché par un curseur de 83 mph d’Aaron Slegers dans la poitrine à la sixième manche et a marché jusqu’au premier but avec un entraîneur avant de rester dans le match. … Howie Kendrick (mal aux ischio-jambiers) et Luis Garcia (mal au talon) ont chacun raté un troisième match consécutif.

SUIVANT

Rayons: Le LHP Josh Fleming (3-0, 3,52 ERA) fait son quatrième départ en carrière lorsque Tampa Bay entame une série de quatre matchs jeudi à domicile contre Boston. La plus longue sortie de la saison de Fleming est de 5 1/3 manches.

Nationaux: Après une journée de congé, Washington accueillera les Braves dans une série de quatre matchs à partir de jeudi. Les rivaux de NL East ont divisé une série de quatre matchs du 4 au 6 septembre à Atlanta.

—

Plus AP MLB: https://apnews.com/MLB et https://twitter.com/AP-Sports