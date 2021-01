Le monde de la natation aux États-Unis a une préoccupation majeure ces derniers temps. Cette agitation a son propre nom: Michael Phelps. Mais celui qui souffre le plus est sans aucun doute la famille du nageur américain, l’olympien le plus décoré de tous les temps, avec un total de 28 médailles. Phelps souffre d’une grave dépression depuis longtemps et sa femme, Nicole, s’est ouverte sur ce sujet montrant son inquiétude et sa peur de le perdre.

La santé mentale délicate de son mari inquiète la mère de ses enfants, et c’est que même la sienne Phelps Il a admis publiquement qu’il pensait ne jamais finir guéri de cette dépression: «Je suis quelqu’un qui a traversé au moins trois ou quatre périodes de dépression sévère après les Jeux olympiques, et j’ai mis ma vie en danger. Nicole souffre également à ses côtés et reconnaît que la pandémie de coronavirus a exacerbé les problèmes du nageur: “Michael est le père et le partenaire le plus incroyable que j’aurais pu demander.”

«J’avais l’habitude de penser: ‘Oh, je peux y remédier. Je peux être votre thérapeute. Je peux être ce dont il a besoin. Mais ce que j’ai appris, c’est que vous ne pouvez pas assumer la responsabilité de ce qu’ils ressentent, peu importe à quel point vous le voulez. Nous voulons que Boomer (fils) comprenne qu’il ne s’agit pas de lui, mais de Michael », a ajouté Nicole, qui admet déjà qu’elle ne peut pas supporter cette souffrance de son mari. Nicole Phelps admet également qu’elle a peur de perdre son partenaire: «Après que Vanessa Bryant ait perdu Kobe, tout ce que je pouvais faire était de regarder Michael et de dire: ‘Nous pouvons t’aider? Parce que si je te perds, je ne sais pas ce que je vais faire ‘», explique à «Aujourd’hui».

Phelps parle aussi du sujet

Michael Phelps a également parlé publiquement de sa maladie dans une lettre envoyée à ESPN: «J’ai eu des hauts et des bas effrayants. Cette maladie ne disparaît jamais. Cela vous donne de bons et de mauvais jours. Il n’atteint pas un objectif final. Je l’ai expliqué plusieurs fois. L’histoire a toujours été la même: vous avez dit que Michael Phelps a eu une dépression, il l’a surmontée après avoir suivi un traitement, il a récolté une série d’or olympiques à Rio et maintenant tout sera parfait. J’aurais aimé que ce soit vrai (…) Ce n’est pas le cas. Croire cela, c’est tomber dans l’ignorance. Quelqu’un qui ne comprend pas ce à quoi une personne souffrant d’anxiété ou de dépression est confrontée n’a aucune idée… ».

«La pandémie est un défi auquel je n’aurais jamais pensé faire face. Toute l’incertitude. Être enfermé dans une maison. Et toutes les questions. Quand cela se finira-t-il? Est-ce que je fais la bonne chose? J’ai l’habitude de voyager, de faire de la compétition, de traiter avec les gens (…) Maintenant, mes émotions m’entourent. Je suis toujours suspendu à un fil. Toujours sur la défensive. Je saute très facilement », a-t-il conclu.