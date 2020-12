Mis à jour le 24/12/2020 13h59

Réalisé par Pete Docter et produit par Dana Murray, «Soul» («Alma» en espagnol) est un film Pixar et Disney qui suit un professeur de musique victime d’un accident avant de pouvoir réaliser son rêve de devenir un représentant renommé. du jazz, vous embarquerez donc dans un voyage pour découvrir quel héritage vous aimeriez laisser sur terre.

Au cours de D23 Expo 2019, il a été révélé que Jamie Foxx, Tina Fey, Trent Reznor et Atticus Ross rejoindraient le casting. Fey a plaisanté en disant qu’il avait accepté le poste parce que “c’est le seul moyen pour moi d’obtenir des passes D23”.

“Âme», Qui est le premier film de Pixar à présenter un protagoniste afro-américain, a été créé le 11 octobre 2020 au Festival du film de Londres et bien qu’il devait sortir en salles en juin 2020, en raison de la pandémie de coronavirus sera une version exclusive de Disney +.

Bande-annonce de l’âme

COMMENT VOIR EN LIGNE LA PREMIERE DE «SOUL»?

“Âme”Sera présenté en première le vendredi 25 décembre 2020 à Disney Plus, ce qui signifie que tous les utilisateurs disposant d’un compte sur la plateforme de streaming pourront profiter du film d’animation.

Il s’agit du coût de l’abonnement Disney Plus par pays, jusqu’au 31 décembre prochain:

Prix ​​de Disney Plus au Pérou: 25,90 soles par mois ou 259,90 soles pour l’abonnement annuel. Prix de Disney Plus au Mexique: 159 pesos par mois ou 1599 pesos pour l’abonnement annuel. Prix de Disney Plus en Argentine: 385 pesos par mois ou 3 850 pesos pour l’abonnement annuel. Prix Disney Plus au Chili: 6 500 pesos par mois ou 64 900 pesos pour l’abonnement annuel. Prix Disney Plus en Colombie: 23 900 pesos par mois ou 239 900 pesos pour l’abonnement annuel. Disney Plus au Costa Rica, en Équateur et au Panama: 5,99 $ par mois ou 59,99 $ pour l’abonnement annuel.Prix Disney Plus en Uruguay: 7,49 $ par mois ou 74,99 $ pour l’abonnement annuel. Prix ​​de Disney Plus au Brésil: 27,90 reais par mois ou 279,90 reais pour l’abonnement annuel. “Soul” devait sortir en juin. Cependant, il a déjà été annoncé qu’il sera présenté en première sur Disney + le 25 décembre. (Photo: Disney +)

HISTOIRE DE “SOUL”

Vous êtes-vous déjà demandé d’où viennent votre passion, vos rêves, vos intérêts? Qu’est-ce qui fait de vous … VOUS? En 2020, Pixar Animation Studios vous emmènera dans un voyage des rues de New Yor aux royaumes cosmiques pour découvrir les réponses aux questions les plus importantes de la vie, “lit le premier synopsis que Pixar a partagé”Âme».

Jusqu’à présent, on sait que le film raconte l’histoire de Joe Gardner, un professeur de musique au lycée qui rêve d’apporter son jazz sur scène, a cherché une opportunité toute sa vie, mais quand il la trouve, il subit un accident qui le transporte. à un endroit où les âmes s’entraînent et étudient pour … eh bien, être des âmes. Ils vont au soi-disant Seminario Tú. Là, il rencontrera 22, une de ces âmes, qui lui apprendra le sens de la vie.

Pete Docter est le réalisateur de “Soul”, le nouveau film Pixar (Photo: Disney)

ACTEURS ET PERSONNAGES DE “SOUL”

Jamie Foxx exprime Joe Gardner, professeur de musique jazz au lycée. (Óscar Flores) Tina Fey voix 22. (Xóchitl Ugarte) Questlove voix Curly. Phylicia Rashad fait voix à la mère de Joe. Daveed Diggs fait voix à l’ennemi de Joe, Angela Bassett, Dorothea Williams. (Laura Torres) John Ratzenberger voix Berry Williams, Richard Ayoade voix Jerry, Graham Norton voix Moonwind.