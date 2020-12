Le film “Âme“de Pixar arrive à une conclusion émotionnelle après un voyage déchirant entre les dimensions, il n’est donc pas étonnant que certains téléspectateurs se soient retirés de la sortie animée de Disney Plus Le jour de Noël avec quelques questions persistantes sur sa scène post-crédits.

Dans “Âme», Joe Gardner (Jamie Foxx), musicien de le jazz malchanceux et professeur de groupe au lycée, il obtient enfin ce qu’il espère être sa grande percée dans la scène professionnelle compétitive du le jazz de la ville de New YorkMais juste avant que je puisse sceller l’affaire une catastrophe frappe.

Sa maladresse le conduit à un espace entre la vie et la mort, et après avoir rencontré des personnages excentriques, il cherche sans relâche avec 22 (Tina Fey) son “étincelle” dans un effort pour revenir à la vie et réaliser ses rêves. Le film imagine un “Grand Avant”, où les âmes trouvent leur “étincelle” avant de rejoindre la spirale de la mort et de naître bébés dans le terre.

Alors que la bande est sur des problèmes très profonds pour la vie humaine, la scène post-crédits a une erreur que les fans n’ont pas pu laisser passer et certains l’ont même commentée pour le réseaux sociaux. Que signifient-ils? Screenrant apporte la réponse à cette scène qui n’a pas de sens.

POURQUOI LA SCÈNE POST-CRÉDIT DE «SOUL» N’A PAS FAIT SANS SENS?

À la fin du générique, Terry apparaît et dit: «Hé! Le film est terminé, rentrez chez vous! », Donnant beaucoup à réfléchir, comme la plupart des spectateurs qui ont vu le film ils la regardaient de chez eux, ou à un autre endroit que vous pouvez appeler chez vous avec votre famille.

Tenant compte du fait que Pixar a pris le temps de modifier le générique d’une manière qui reconnaît la pandémie, il est particulièrement choquant de faire immédiatement suite à une scène si complètement irréaliste. “Âme“Il n’a pas eu de première mondiale en salles car la plupart des salles sont toujours fermées.

Pour ceux qui cherchent à voir la scène, elle peut être trouvée sur la marque 1:40:26, avec environ 6 minutes restant dans le runtime du film. Disney et Pixar ils savaient que les gens regarderaient “Âme«De chez eux et ils auraient eu le temps de modifier ou de supprimer la scène, mais ils l’ont gardée pour une raison quelconque.

Peut-être était-ce dû à un obligation contractuelle ou un autre technicité, ou ce n’était tout simplement pas une priorité suffisamment élevée pour être corrigée avant sa sortie. Quoi qu’il en soit, la plupart des gens n’ont probablement pas vu la scène depuis les films de Pixar ne sont pas connus pour leurs scènes post-crédits, tout comme les bandes de merveille.

“Âme“A eu une sortie en salle en dix pays où Disney Plus n’est pas disponible et les salles sont ouvertes, donc la scène post-crédits avec Terry n’aurait pas semblé si déplacé pour ces publics et créer une version différente pour la plate-forme disney en streaming cela pourrait être un peu délicat.

Terry est jeté comme le méchant de “Âme“, malgré que Terry souligne sérieusement Joe qui a triché, et Joe semble se rendre compte que Terry Tu as raison. Les méthodes de Terry Ils peuvent être un peu cruels, mais le comptable obsessionnel a l’intention de maintenir l’ordre pour une bonne raison: oui Terry Vous vous trompez au travail, c’est littéralement une question de vie ou de mort.

Dans un monde pré-coronavirus, la brève rupture du quatrième mur de Terry est tout à fait conforme à la nature ordonnée du personnage en disant au public que ils sont dans un endroit où ils ne devraient pas être. Cependant, dans le contexte de notre réalité, cela n’a tout simplement aucun sens.

