La nouvelle version de Pixar pour Disney + “Âme»Continue la tradition du studio de pondre des œufs de Pâques et des blagues à l’intérieur. En fait, Pixar a même inclus une référence à “Soul»Dans« En avant », son précédent film d’animation qui est sorti dans les salles du monde entier en février 2020, puis en mars la pandémie de coronavirus a commencé.

“Âme” raconte l’histoire de Joe Gardner, un musicien de jazz d’âge moyen et passionné qui se bat dans la scène des concerts compétitifs de la ville de New York et apprendre à l’orchestre du lycée à payer les factures. Quand tu as enfin ta grande pause faire un détour inattendu à travers le grand au-delà, ou plutôt, le grand avant, après être tombé dans un égout non couvert.

Les gens du célèbre studio d’animation ont réussi à introduire une variété de références codées et d’objets familiers dans leur série à succès de plus 20 longs métrages, et les fans attentifs savent qu’il faut rechercher un “A113“Ou un”Camion Pizza Planet “A chaque nouvelle première et surtout dans”Âme».

Pour les téléspectateurs qui attendent avec impatience le dernier effort du réalisateur Pete Docter, le film se conforme à la blague habituelle et présente différents moments où les plus détaillés ont trouvé plus d’une référence aux films de Pixar. Combien en avez-vous trouvé? Ici, nous faisons un décompte.

L’ŒUF DE PÂQUES DE «SOUL», LE NOUVEAU FILM PIXAR

Camion Pizza Planet

“Soul” (Photo: Disney +)

Il Camion Pizza Planet dans “Âme«Pourrait être le plus célèbre et immédiatement reconnaissable des œufs de Pâques de Pixar. Apparaissant pour la première fois dans le long métrage révolutionnaire “Histoire de jouet“de Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze de l’étude. Le camion transportait à l’origine Boisé et Bourdonner lors d’une course folle vers Pizza Planet, où ils s’attendaient à rencontrer Andy.

Depuis lors, il est devenu habituel d’introduire une certaine forme de camion à chaque sortie ultérieure, soit en amont et en rapport avec l’intrigue comme dans “Histoire de jouets 2″, Ou plus subtilement caché comme dans “La vie d’un insecte“,”Vers le haut“, Ou”Mur-E».

Dans “Âme“, il Camion Pizza Planetexiste naturellement dans le “Salon de tout», Un endroit où de nouvelles âmes sont amenées contenant des répliques de la somme totale des objets du terre, ce qui pourrait les inciter à trouver leur étincelle. Il est visible sur la gauche de l’écran juste au moment où Joe et 22 Ils entrent et regardent l’immense collection.

A113

“Soul” (Photo: Disney +)

L’apparition répétée de “A113«Dans les films Pixar trouve sa genèse dans un numéro de classe en CalArts, l’alma mater de nombreux fondateurs de Pixar et Administrateurs du cerveau, inclus Docteur. Jean Lasseter, Brad Bird et Tim BurtonEntre autres, ils étaient des vétérans de la classe qui accueillait des cours de graphisme et d’animation de personnages.

Soit la plaque d’immatriculation Mater dans “Voitures“, Le modèle de la caméra d’un plongeur dans”Le monde de nemo“Ou un code de police en”En avant», Le célèbre code fait son chemin dans tous les films de Pixar et de plus. À côté de Camion Pizza Planet, A113 fait son apparition “Âme” dans le “Salon de tout”, Discrètement affiché sur un panneau de signalisation.

Luxo Jr.

“Soul” (Photo: Disney +)

Le court métrage de deux minutes Luxo jr, a révolutionné l’industrie, mettant en valeur les capacités remarquables de l’animation par ordinateur. Il n’est donc pas surprenant qu’il apparaisse trop souvent dans les productions de Pixar, ainsi que dans le logo Pixar. Dans “Âme“, la lampe Luxo Jr. est clairement visible dans le “Salle de tout«Alors que plusieurs jeunes âmes jouent autour de lui, tandis qu’une au premier plan tire son étincelle de la photographie.

Jr. Ball

“Soul” (Photo: Disney +)

Avant de changer l’industrie avec ses longs métrages CGI, Pixar était impressionnée par sa narration magistrale. “Luxo Jr.»C’était le premier court métrage de ce type du studio avec le nom de Pixar, qui a débuté en 1986.

Dans le court-métrage original, une petite lampe fixe son regard sur une boule jaune, bleue et rouge avec une étoile. La même balle réapparaît dans plusieurs films Pixar. Dans “Âme», Cette balle peut être trouvée servant de base de table dans la boîte-trésor-résidence secrète de 22, qui rappelle la maison éclectique de Mur-E.

23-19!

“Soul” (Photo: Disney +)

La phrase “23-19“Est un bâillon commun dans”Monsters Inc.”De 2001 pour décrire une violation de matières dangereuses. Dans “Âme“, le numéro “2319“Fait une apparition dans le métro qui Joe et 22 boire en écoutant le musicien ambulant chanter de tout son cœur, inspirant 22 pour lui décerner l’honneur de son bagel à moitié mangé.

Joe Grant, Joe Ranft et Jack Kirby

“Soul” (Photo: Disney +)

Aussi dans la maison de 22 il y a un mur recouvert d’étiquettes d’identification. Alors que tout le monde sur le mur est célèbre, il y a trois noms dont les fans Disney et Pixar peut reconnaître: Joe Grant, Joe a couru et Jack Kirby. Subvention il était une légende de l’animation Disney qui a travaillé sur “Blanche-Neige et les Sept Nains” et plusieurs films de Disney suivants, y compris “Monsters Inc.».

Ranft, aussi une légende de Disney, je travaille dans Disney et plus tard chez Pixar, y compris la co-écriture “Histoire de jouet“Et la voix de Heimlich dans”La vie d’un insecte». Kirby était un dessinateur et écrivain emblématique de bandes dessinées Marvel.

Statue de partenaires

“Soul” (Photo: Disney +)

Une version de la célèbre statue des partenaires de Disneyland et Royaume magique apparaît dans le “Salle de vous” du Dr Borgensson au début de “Âme».

Brang

“Soul” (Photo: Disney +)

Brang peut ne pas être aussi reconnaissable pour les fans de Pixar comme certains de ces autres œufs de Pâques, mais il est apparu pour la première fois dans “À l’envers». Le papa de Riley fonctionne pour Brang et porte une chemise avec le logo. Une publicité pour Brang il est partiellement visible à l’intérieur d’une voiture de métro.

Luca

“Soul” (Photo: Disney +)

Comme presque tous les films de Pixar, “Âme“Conseils pour le prochain film:”Luca». Dans “Âme», Une agence de voyage dans la ville de New York a une affiche de PortoRosso dans votre fenêtre. Selon l’affiche, il peut “Volez avec Luca Airlines” pour visiter PortoRosso. “Luca«Sera en salles l’été prochain.