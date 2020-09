SEATTLE (AP) – Raul Ruidiaz et Joevin Jones ont tous deux marqué deux fois et les Sounders de Seattle ont établi un record de franchise pour les buts dans un match avec une victoire de 7-1 sur les tremblements de terre de San Jose jeudi soir.

Seattle a marqué cinq buts plus rapidement que n’importe quelle équipe de l’histoire de la MLS, n’ayant besoin que de 33 minutes pour prendre une avance de 5-0 sur les malheureux tremblements de terre. Les cinq buts en une demie ont établi un record de franchise et Seattle a égalé le record de la ligue pour la plupart des buts en première période, rejoignant Chicago en 2019 contre Atlanta United et le FC Dallas en 2017 contre le Real Salt Lake.

Les Sounders en ont ajouté deux autres en seconde période, devenant la neuvième équipe de l’histoire de la ligue à marquer au moins sept buts en un match. Le record de la ligue pour les buts en match est de huit, établi par le LA Galaxy en 1998 contre Dallas.

La marge de victoire de six buts a été la pire défaite pour San Jose (2-4-3) de son histoire en MLS. Chris Wondolowski a ajouté à son record de tous les temps en MLS pour les buts marquant son 163e sur un penalty à la 71e minute pour le seul fait saillant de San Jose.

Seattle (5-2-3) a rebondi après la défaite de dimanche dernier contre Portland et s’est hissée en tête du classement de la Conférence Ouest, un point devant le Sporting Kansas City et le Minnesota United.

Jordan Morris a commencé la soirée record pour Seattle en effectuant une course de 40 verges au milieu d’une défense absente de San Jose et en marquant avec son pied gauche à la quatrième minute. Ruidiaz a marqué son premier à la 12e minute grâce à une aide de Nicolas Lodeiro, et sa deuxième à la 33e minute grâce à une aide de Morris pour une avance de 5-0.

Kelvin Leerdam a marqué pour le deuxième match consécutif à la 15e minute avec un tir du pied droit du haut de la surface de réparation, et Jones a marqué son premier à la 20e minute sur une aide de Ruidiaz.

Et ça aurait pu être pire. Le gardien de San Jose, Daniel Vega, a arrêté à deux reprises Morris à la fin de la première mi-temps, sinon un sixième ou septième but pourrait être venu.

João Paulo a marqué son premier but en MLS au début de la seconde mi-temps grâce aux aides de Leerdam et de Morris, et Jones a ajouté son deuxième but à la 60e minute sur une autre passe de Morris. Morris a terminé avec trois passes.

Vega a ajouté quelques arrêts supplémentaires plus tard en seconde période pour empêcher Seattle de marquer un huitième.