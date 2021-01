Natxo Lezkano a trouvé des rôles pour tout le monde, et tandis que Frey se concentre sur le tir et Ferreiro sur la défense, Speight émerge avec plus de force à la barre des moments décisifs. «Mes coéquipiers croient en moi et je crois en eux, et les entraîneurs m’ont fait confiance. Je suis très reconnaissant de cette opportunité », souligne le joueur.

Le meilleur exemple s’est produit lors du match de samedi contre Ourense, un triomphe vital qui peut valoir son pesant d’or dans la deuxième phase. Les Galiciens ont combiné pression et zone pour sortir Oviedo de leur rythme, effaçant la différence qui leur avait tant coûté à construire et menaçant sérieusement le résultat final. Le retour de Speight sur la piste était comme un baume. Sa bonne lecture et son succès ont été décisifs dans la victoire, et chaque jour semble aller plus loin.

Nous sommes face à un autre étranger qui fait son chemin vers le professionnalisme dans les rangs d’Oviedo. Né à Oklahoma City le 26 juin 1998, il est immédiatement tombé amoureux du basket-ball, mais n’a obtenu aucune bourse d’une université de première division et s’est inscrit dans une université près de chez lui, le Nazaréen du Sud dans la ville de Béthanie. «Une belle expérience», souligne Speight: «Il y a une grande différence entre le lycée et le collège, le jeu est plus rapide, il y a des joueurs plus forts… faire que cet ajustement fonctionne pour vous. C’est amusant, mais c’est plus des affaires et il faut bien le faire ».

L’étape universitaire du joueur de l’Oklahoma s’est clôturée avec des chiffres brillants et avec des reconnaissances importantes, comme le meilleur joueur du tournoi dans sa conférence ou le meilleur défenseur de l’année. À ce stade, Speight était clair qu’il ferait le saut vers le professionnalisme. «Cela a toujours été mon objectif, ma famille et mes amis les plus proches ont été très favorables. J’ai toujours pu compter sur eux, à la fois quand je jouais bien et quand je le faisais mal. Ils m’ont dit ce que je pouvais faire mieux », souligne le joueur.

La Liberbank, avec une réduction importante de son budget, a décidé de parier sur les «rookies» et a jeté les yeux sur Speight. Un petit meneur, mais avec de bonnes ressources, ce qu’Héctor Galán, directeur général du club, a prédit lors de sa signature comme «une agréable surprise, car bien qu’il soit quelque chose d’inconnu, il peut être attrayant à voir en termes de son jeu et de sa façon de jouer. comprendre le basket ». Des mots prémonitoires.

La première chose a été de connaître le type de basket qui se pratique de ce côté de l’étang. Lezkano lui a donc envoyé des vidéos des matchs de LEB Gold. «Je ne savais pas grand-chose du jeu ici, et dans les vidéos, cela me semblait assez différent. Mais il ne suffit pas de le voir, il faut le ressentir. Je m’en suis vraiment rendu compte quand j’ai joué le premier match de pré-saison, dit Speight, qui décrit ses qualités: «leadership, rapidité et communication avec l’équipe. J’essaye d’aider et d’être toujours à la disposition du coach ».

La Liberbank, pleine de jeunes non seulement débutants dans la catégorie, mais même de nouveaux venus dans leur carrière professionnelle, a réussi à dissiper les doutes initiaux et, déjà immergée au second tour, maintient sa candidature pour entrer dans le groupe de la zone supérieure. Le garde américain estime que «jusqu’à présent nous avons bien fait, il est vrai que parfois l’équipe n’a pas joué à son meilleur niveau, mais nous avons vu des signes de ce que nous devons faire pour grandir. Je suis ravi de ce que nous pouvons faire pour le reste de la saison. ”

Micah vérifie souvent auprès de sa famille et de ses amis qu’ils vont bien et évitent la pandémie: «C’est difficile d’être loin de chez soi, mais c’est ma famille maintenant, ils veillent toujours sur moi et je suis très reconnaissant. Je ne voudrais pas être ailleurs. ”