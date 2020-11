En 2002, l’un des films les plus emblématiques de tous les temps est sorti sur grand écran: Homme araignée. Le réalisateur Sam Raimi, main dans la main avec Sony Pictures, nous a raconté l’histoire de Peter Parker avec Tobey Maguire comme interprète principal, avec Willem Dafoe, Kirsten Dunst, James Franco et d’autres acteurs qui ont acquis une grande renommée mondiale.

Suite au succès de ce film, sa suite est sortie en juin 2004, Spider-man 2, et trois ans plus tard, Spider-man 3, mettant fin au chemin de Tobey Maguire sur la peau de Homme araignée. Bien que cela fasse 13 ans qu’il a dit au revoir au personnage, il y a eu récemment des rumeurs selon lesquelles l’acteur américain pourrait revenir jouer le célèbre super-héros. C’est pourquoi le portail web “Screenrant” a répertorié 10 questions sans réponse sur cet univers.

Tobey Maguire a joué Spider-Man dans trois films, de 2002 à 2007 (Photo: Sony Pictures)

1. PETER ET MARY JANE SONT-ILS REVENUS ENSEMBLE?: À la fin de Spider-Man 3, nous voyons Peter et Mary Jane Watson se réconcilier après les funérailles de Harry Osborn. La scène finale du film suggère un arrangement de leur amitié, mais n’implique pas nécessairement qu’ils se sont remis ensemble. Il n’y a pas de gros bisou pour sceller les choses, alors ça s’est terminé de manière ambiguë.

2. PETER A-T-IL CESSÉ D’ÊTRE UN SPIDER-MAN?: S’ils se sont remis ensemble, Peter a peut-être été forcé de sacrifier son personnage de Spider-Man pour s’assurer qu’ils sont heureux ensemble. Être le super-héros affectait sa relation avec Mary Jane: il était toujours en danger et elle aussi, fuyant toujours ses plans et toute la ville dépendait de lui. Il semble donc peu probable que Mary Jane l’aurait accepté à moins d’un changement important et radical.

3. LA TANTE A-T-ELLE APPRIS L’IDENTITÉ DE PETER?: Tante May semble savoir que Peter est Spider-Man. Elle le réconforte avec des commentaires subtils dans Spider-Man 2 et semble consciente d’elle-même lorsqu’elle parle des difficultés dans la relation de son neveu avec Mary Jane. Cependant, la trilogie s’est terminée sans que les fans obtiennent la clarté qu’ils voulaient. Bien que tout indique que oui, ce point est resté en suspens.

4. QUELLES ONT ÉTÉ LES CONSÉQUENCES DE LA MORT DE HARRY?: La mort de Harry est sans aucun doute l’un des moments les plus tristes de toute la saga. Leur amitié et celle de Peter semblent avoir pris fin pour toujours lorsque Spider-Man brûle son partenaire dans le crime avec sa propre bombe citrouille lors d’une confrontation féroce à Osborn Mansion. Ce qui n’est pas clair, c’est ce qui est arrivé à Oscorp. Une entreprise aussi puissante et ingénieuse serait un problème entre de mauvaises mains.

5. LA STACY GWEN A-T-ELLE RÉCUPÉRÉ?: Gwen Stacy a reçu un traitement assez horrible de Peter. Elle et Peter sont sortis ensemble pendant Spider-Man 3, mais Peter l’utilise juste pour rendre Mary Jane jalouse. Elle donne une performance embarrassante mais confiante au piano dans un club de jazz qu’elle dédie plus tard à son ex, obligeant Gwen à fuir la scène et à ne plus jamais être vue. L’amitié entre elle et Peter a-t-elle pris fin pour toujours? Ou lui a-t-elle pardonné ses actes?

Maguire a repris le rôle de Spider-Man à trois reprises, en 2002, 2004 et 2007 (Photo: Sony Pictures)

6. QU’ÉTAIT SANDMAN?: Sandman s’est révélé être le tueur d’oncle Ben dans Spider-Man 3. Lui et Peter s’affrontent plusieurs fois dans ce film, mais, à la fin, Flint Marko décide qu’il ne veut plus être un méchant. Après s’être excusé pour son erreur il y a des années, Spider-Man le laisse fuir en sécurité. Ce qui n’était pas clair, c’est que si Marko réalisait la mission de sauver sa fille Penny d’une maladie grave. De plus, rester sur la bonne voie serait assez difficile compte tenu des pouvoirs dont elle dispose.

7. ÉTAIT LE GRAND SECRET DE ROBBIE PETER?: Dans Spider-Man 2, Peter arrête de jouer à Spider-Man pendant un moment. Un regard entendu suggère que Robbie, un employé du Daily Bugle, savait que Peter était Spider-Man mais, malheureusement, la trilogie s’est terminée sans confirmation. Peu de gens ont découvert son identité dans les trois films et c’est quelque chose que Spider-Man 4 aurait pu faire différemment.

8. QU’EST-IL ARRIVÉ AU SIMBIONTE?: Dans Spider-Man 3, nous voyons que le symbiote atterrit sur le sol et s’accroche à Peter, dont la rage et la colère commencent à devenir incontrôlables pour le moment. Cela fait de lui l’hôte parfait, mais quand il réalise à quel point il change, il essaie de s’en débarrasser. Une fois que cela se produit, il se connecte avec Eddie Brock, qui se transforme plus tard en Venom. Il semble être détruit lorsque Peter utilise une bombe citrouille pour l’écraser, mais nous n’en sommes pas sûrs.

9. LE BUGLE QUOTIDIEN A-T-IL CHANGÉ VOTRE OPINION?: À la fin de Spider-Man 3, Peter sauve New York de sa plus grande menace à ce jour. Avec l’aide de Harry, il empêche Venom et Sandman d’assassiner Mary Jane et de détruire la ville. C’est une grande victoire il semble que le Daily Bugle ait changé d’avis. Il semble exagéré pour JJ de modifier sa vision du héros préféré de tout le monde, mais étant donné la façon dont il a vu Peter réussir de près, ce n’est pas hors de question.

10. LE MYSTÉRIE A-T-IL EXISTÉ?: Malheureusement, Spider-Man 4 n’a jamais été créé. Sam Raimi n’a pas pu mettre en place un scénario assez fort. Cependant, la rumeur dit que Bruce Campbell allait jouer Mysterio, le maître des illusions et des mensonges. Il est possible que Mysterio ait déjà existé dans l’univers de Maguire et qu’il apparaisse comme l’antagoniste dans un futur film.

On se souvient de Tobey Maguire pour avoir joué Peter Parker dans la trilogie Spider-Man réalisé par Sam Raimi (Photo: Sony Pictures)