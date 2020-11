Fais attention! Plus tard, il y aura des spoilers pour les bandes dessinées de “L’incroyable homme-araignée». La dernière bataille de la Homme araignée a été contre l’entité démoniaque connue sous le nom de Kindred, qui était en quelque sorte Harry Osborn autrefois. À la pelle, il semble que Peter Parker ait quitté ce monde pour toujours. Ou peut être pas?

Les adeptes de la bande dessinée de “L’incroyable homme-araignéeIls sauront que Peter n’a pas pu avoir beaucoup d’options. Quand Parenté prendre tous les alliés de Homme araignée et les transforme en versions démoniaques d’eux-mêmes, le super-héros de l’araignée conclut un accord pour les récupérer.

Ce ne serait pas la première fois qu’il le fait, car dans l’arc de «Un jour de plus“Peter a dû conclure un accord avec Méphisto pour sauver le Tante May de la mort. Cela a conduit à de nombreuses critiques pour l’entreprise et son créateur. J. Michael Straczynski, depuis qu’il a renversé tout ce qu’il avait construit Homme araignée jusqu’à ce point et en quelque sorte relancé son histoire.

Une partie de votre accord avec Méphisto ne se souvenait de rien de ce qui s’était passé ou de ce qu’ils avaient convenu, donc dans ce chapitre de la comique Il n’a pas hésité une seconde à avoir à nouveau un accord démoniaque afin de sauver sa famille. Le résultat de cela a étéet une mort terrible aux mains de l’entité qui n’a pas hésité à l’emmener dans l’au-delà.

LA MORT DE SPIDER-MAN DANS LES MARVEL COMICS?

Spider-Man est-il vraiment mort dans la dernière bande dessinée Marvel? (Photo: Marvel Comics)

Comme indiqué CBR, dans “Incroyable Spider-Man # 52“De l’écrivain Nick Spencer et l’artiste Patrick Gleason, les alliés de Homme araignée ils sont devenus des démons d’araignées grâce à Parenté, qui les a déchaînés pour causer toutes sortes de dégâts et de destructions chaotiques dans la ville de New York.

Le pire est Parenté a enfin les amis de Homme araignée essayant de s’entre-tuer, avec l’intention de tourmenter le Homme araignée et le pousser à ses limites. En fin de compte, cela fonctionne, car Homme araignée supplie Parenté Puisse-t-il épargner leur vie et prendre la sienne.

Parenté accepte cet accord, et dès qu’il libère les autres araignées, il attrape Peter et se brise le cou. Cependant, il peut encore y avoir un espoir de survie. Dans le numéro précédent, Peter Je utilise l La main de Vishanti du Dr Strange entrer dans le plan astral afin de localiser Parenté et il est possible que la mort de Homme araignée à la fin de ce nombre, il ne s’est produit que sur le plan astral.

Spider-Man est-il vraiment mort dans la dernière bande dessinée Marvel? (Photo: Marvel Comics)

Cela pourrait signifier que Peter n’est pas réellement mort, même si cela peut aussi avoir été la fin de Homme araignée. Maintenant, Parenté possède la capacité de ressusciter les morts, comme il l’a fait avec Mysterio Oui Sin-Eater. Peut-être avez-vous l’intention de faire de même avec Homme araignée, pour perpétuer davantage leur douleur et leur souffrance?

En tout cas, l’histoire de Homme araignée est loin d’être terminée, même si la seule preuve est le fait que le Tiges ils veulent que vous “affrontiez la vérité ensemble”. Ce serait difficile à faire si Homme araignée est mort, donc dans les numéros suivants, vous verrez exactement comment il s’échappe des griffes de Parenté, s’il le fait.

Spider-Man est-il vraiment mort dans la dernière bande dessinée Marvel? (Photo: Marvel Comics)

