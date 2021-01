Garçons de sport continue de planifier ce que sera le campus pour 2021. Cependant, le conseil est également préoccupé par l’avenir à moyen et long terme de l’établissement. En y réfléchissant, l’entité a nommé César «Chalaca» Gonzales comme le nouveau chef de l’Unité technique pour les mineurs, pensant à lui dans son passé en tant que formateur et entraîneur de l’équipe Callao.

“Le Sport Boys Club est heureux d’accueillir César Carlos Gonzales Hurtado, mieux connu sous le nom de ‘Chalaca'”, a rapporté l’institution dans un communiqué publié sur son site Internet.

«À 64 ans, ‘Chalaca’ Gonzales rentre chez lui et sera en charge d’assumer le poste de chef de l’unité technique pour les mineurs et la catégorie des moins de 18 ans, un domaine dans lequel il joue de la meilleure façon et se démarque pour son professionnalisme », a-t-il déclaré Garçons de sport.

‘Chalaca’ Gonzales a mené la grande campagne de Garçons de sport en 1998 et était sur le point d’être sacré champion. En plus de la boîte rose, le DT était également aux commandes de l’UTC, du CNI, d’Alfonso Ugarte de Puno, de Pacífico et de l’équipe nationale péruvienne U-20 entre 1999 et 2001.

Concernant la première équipe, Garçons de sport a confirmé les arrivées de Fernei Ibargüen, Ernest Nungaray, Tarek Carranza, Pierre Larrauri, José Bolívar, Patricio Álvarez, Jeremy Rostaing, Diego Ramírez, Branco Serrano, Paolo Fuentes, Julian Cardozo, Willyan Mimbela, Joao Villamarín, Renúzo Revoredo, Jhonnys Vidales Arrieta et Carlos Cabello.

D’un autre côté, Garçons de sport, qui continuera à être dirigé par Teddy Cardama, n’a plus Paolo De la Haza, Manuel Tejada, Claudio Villagra, Ignacio Huguenet et Hansell Riojas, par rapport à l’ancien staff.

L’annonce des Sport Boys de l’arrivée de «Chalaca» Gonzales.

Recevez notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.

Le mot d’un autre renfort Sport Boys

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER