Au milieu d’une nouvelle pousse de COVID-19[feminine dans notre pays, il faut également être prudent en matière de football professionnel. Pour cette raison, les mesures de biosécurité établies par le Fédération péruvienne de football ils continuent d’être aussi rigoureux que lors de la saison 2020.

Dans ce sens, Garçons de sport a publié une déclaration jeudi pour signaler que six personnes liées au club ont donné un résultat positif à COVID-19[feminine, après avoir reçu les résultats des tests rapides que le club a effectués sur les joueurs, le commandement technique et les assistants.

«Nos supporters, contributeurs et le grand public sont informés que, conformément aux protocoles de biosécurité établis par la Fédération péruvienne de football, avant le début de la pré-saison, des tests rapides ont été effectués sur l’ensemble de l’équipe professionnelle, y compris la commande technique et auxiliaire. , résultant en six cas positifs de COVID-19[feminine″, Le club a détaillé dans ses réseaux sociaux.

Dans le même ordre d’idées, la déclaration indique que «les personnes en question seront soumises à un contre-test moléculaire pour écarter toute infection. De même, ils seront suivis par notre personnel médical ».

Enfin, le club a rapporté que ce vendredi les pratiques de pré-saison qui seront effectuées à l’école clarétaine de San Miguel commenceront sans inconvénient.

Sport Boys officialise Chalaca Gonzales à la tête de l’unité technique pour mineurs

Garçons de sport continue de planifier ce que sera le campus pour 2021. Cependant, le conseil est également préoccupé par l’avenir à moyen et long terme de l’établissement. En y réfléchissant, l’entité nommée Cesar ‘Chalaca’ Gonzales en tant que nouveau chef de l’Unité technique pour les mineurs, pensant à lui dans son passé en tant que formateur et en tant que technicien pour l’équipe Callao.

“Le Sport Boys Club est heureux d’accueillir César Carlos Gonzales Hurtado, mieux connu sous le nom de ‘Chalaca'”, a rapporté l’institution dans un communiqué publié sur son site Internet.

«À 64 ans, ‘Chalaca’ Gonzales rentre chez lui et sera en charge d’assumer le poste de chef de l’unité technique pour les mineurs et la catégorie des moins de 18 ans, un domaine dans lequel il joue de la meilleure façon et se démarque pour son professionnalisme », a-t-il déclaré Garçons de sport.

