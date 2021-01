Garçons de sport continue d’ajouter des renforts, face au début de la saison 2021. À travers leurs réseaux sociaux, le casting de Chalaco a annoncé l’incorporation de Jorman Aguilar, un attaquant panaméen qui rejoindra Sebastián Penco pour l’attaque.

«Bienvenue Jorman Aguilar! Sa belle carrière au sein de l’équipe nationale du Panama et dans des équipes du Costa Rica, de Slovénie, du Portugal, de Croatie et d’Italie apportera beaucoup à l’équipe », a publié la« Missilera »sur son compte Twitter.

Aguilar, 26 ans, portait les maillots de San Carlos (Costa Rica), Independiente La Chorrera (Panama), Estoril et Olhanense (Portugal), Tauro FC (Panama), Istra (Croatie), Gorica (Slovénie), Parme et Rio Down (Panama), ce dernier était l’équipe qui l’a vu faire ses débuts.

Jorman Aguilar est le nouvel attaquant des Sport Boys. (Photo: Twitter)

De plus, à son honneur, il a marqué un total de 52 buts, depuis qu’il a commencé sa carrière, trois dans sa dernière équipe au Costa Rica. Avec les rosés, il espère augmenter son quota de pointage et ainsi maintenir l’équipe parmi les premiers du classement pour cette saison.

Pré-saison compliquée

Garçons de sport a publié une déclaration jeudi dernier pour signaler que six personnes liées au club ont donné un résultat positif à COVID-19[feminine, après avoir reçu les résultats des tests rapides que le club a effectués sur les joueurs, le commandement technique et les assistants.

«Nos supporters, contributeurs et le grand public sont informés que, conformément aux protocoles de biosécurité établis par la Fédération péruvienne de football, avant le début de la pré-saison, des tests rapides ont été effectués sur l’ensemble de l’équipe professionnelle, y compris la commande technique et auxiliaire. , résultant en six cas positifs de COVID-19[feminine″, Le club a détaillé dans ses réseaux sociaux.

Recevez notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER