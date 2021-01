Il est calme, il a tourné la page de son départ du Sporting Cristal et se concentre désormais uniquement sur la pré-saison avec lui Garçons de sport de Callao. Maintenant avec la chemise rose, Renzo revoredo assure qu’il apportera toute son expérience, afin que le groupe portuaire se batte pour les premières places du classement de la ligue 1.

«Dans les équipes où j’ai été (Sporting Cristal et Universitario en particulier), j’ai toujours senti que j’avais pu gagner et Sport Boys ne fait pas exception. Je sens que cette année c’est possible et les possibilités sont latentes », a assuré le défenseur de 34 ans au RPP, qui portera le septième maillot de sa carrière professionnelle après être passé par Bolognesi, Université des Sports, Melgar, Sporting Cristal, Olimpia de Paraguay , Barcelona SC de l’Equateur et maintenant, dans le présent, avec Sport Boys del Callao.

«Suite à la déclaration de Cristal à propos de mon départ, il y avait des possibilités. Parmi eux, il y avait des garçons. Renzo Sheput m’a contacté et nous sommes parvenus à un accord rapide », a déclaré l’ancien ressortissant péruvien, qui n’était ni surpris ni attendu de sa non-continuité en Floride, sous le commandement de Roberto Mosquera.

«Ce n’est pas que j’ai eu ou pensé à quoi que ce soit, j’y vais année après année. Un accord n’a pas été trouvé et je suis calme », a déclaré le footballeur à propos de son passé céleste.

De la même manière, et ne pouvant éviter de parler de la situation d’Alianza Lima, Revoredo a assuré que l’équipe de La Victoria manquera à la Ligue 1. «Ce ne sera jamais sympa de ne pas l’avoir en Première Division, que ce soit universitaire, Crystal, Boys ou Municipal . On sait que ce ne sera pas le même championnat », a conclu le footballeur rose sous Teddy Cardama.

Avec Revoredo, Sport Boys a fait 16 embauches pour cette saison, pratiquement changé toute l’équipe en faveur de se battre pour le plus haut de la Ligue 1.

Recevez notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.

Le mot d’un autre renfort Sport Boys

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER