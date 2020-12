La dernière fois que Garçons de sport Il remporte le titre national en 1984. Pour ce qu’il y a déjà plusieurs générations roses qui ne voient pas leur équipe au sommet, et ont plutôt connu des déclins et de nombreuses complications administratives. Et bien que dans ce Ligue 1Les garçons se sont également battus pour se sauver de la relégation jusqu’aux dernières dates, 2021 vise déjà plus haut.

Cela l’assure Renzo Sheput, tout nouveau manager sportif du club, arrivé après sa bonne gestion à Mannucci en tant que coordinateur d’équipe. Avec l’administration, présidée par Johan Vásquez, et l’entraîneur Teddy Cardama, l’équipe rose veut à nouveau être le protagoniste de la Ligue 1 à venir. Le ‘Brush’ présenté dans Déporcast, que l’équipe se renforcera dans toutes ses lignes et recherchera la hiérarchie et l’engagement des joueurs. En savoir plus sur les plans pour 2021.

Malgré les inconvénients de la pandémie, vous avez fait de bons débuts en tant que chef d’équipe à Mannucci, l’équipe s’est qualifiée pour la Copa Sudamericana et s’est battue jusqu’à la dernière date pour atteindre la finale de la phase 2 …

Ce fut une année inhabituelle pour tout le monde. J’étais au départ avec le département juvénile, le projet jeunesse était pour de grandes choses, mais il a été suspendu à cause de la pandémie. C’était très insoutenable. L’entraîneur Pablo Peirano a décidé qu’il pourrait être dans la première équipe, en tant que patron ou coordinateur. Je pense que la mission a été accomplie. J’étais aussi entraîneur des gars qui n’étaient pas sur la liste, mais j’étais très reconnaissant à Mannucci. Ils m’ont donné cette confiance.

Qu’est-ce qui vous a le plus séduit pour rejoindre Sport Boys et ne pas continuer ce bon travail chez Mannucci?

Il y a plusieurs facteurs. Le principal est le thème de la famille, je voulais être avec ma femme et mes deux enfants. Et l’autre est que la question des mineurs à Mannucci, comme dans tous les clubs, est très incertaine. Il n’allait plus pouvoir continuer dans le club avec ce poste. Cela de Sport Boys a été présenté, j’ai beaucoup d’affection pour le club et cela a fait pencher la balance pour être dans le projet.

Renzo Sheput a joué pour les Sport Boys entre 2017 et 2018.

La majorité des joueurs qui sont en fin de carrière, ont penché vers le management sportif et pas tant pour être technique, que pensez-vous que c’est dû?

Chacun choisit son chemin et sa passion. Je suis également technicien, déjà reçu. Et maintenant cette opportunité se présente à moi, donc je dois aussi m’imprégner de cette question de management sportif. On essaie d’aller chercher des solutions en matière de sport, je ne me considère pas tant comme un manager, mais comme une personne qui peut être un lien important entre les joueurs et les dirigeants. Nous faisons un travail assez planifié.

Ils ont déjà annoncé Ernest Nungaray, Tarek Carranza, Pierre Larrauri et le Colombien Ferni Ibarguen, quelles autres signatures sont à venir?

Nous avons déjà fermé José Bolívar et le gardien Patricio Álvarez. Et nous sommes très près de sécuriser Jeremy Rostaing, l’arrière droit de Carlos Stein.

Où l’équipe doit-elle être renforcée davantage?

Je pense dans la zone défensive. Bien que la catégorie ait été combattue et maintenue, pour atteindre les coupes internationales, il est nécessaire de maintenir les statistiques de concéder peu de buts. Nous voulons donc renforcer le thème défensif. Nous recherchons une centrale.

Vous savez que l’éventail rose ne veut plus lutter contre le bas …

Il faut y aller pas à pas, la route est longue. Nous devons bien nous préparer, mais nous travaillerons dur. Nous voulons former une équipe hiérarchisée et engagée, chaque joueur masculin a besoin de ce sang pour représenter le club.

Teddy Cardama a récemment assuré que Sebastián Penco était très important pour l’équipe, est-ce que le buteur reste?

Le personnel d’entraîneurs veut qu’il reste, vous devez donc voir le problème directement avec lui. Penco me semble être un grand joueur, j’espère qu’il pourra continuer. Il a été le meilleur buteur de l’équipe et sa contribution est importante.

Comment vous voyez-vous à la fin de l’année prochaine avec Boys?

Je suis convaincu que nous atteindrons les objectifs. L’équipe sera différente.

Souhaitez-vous aider dans le domaine de la gestion sportive dans la sélection?

Ce serait magnifique. En tant que joueur, porter le maillot de l’équipe nationale vous remplit de fierté et j’aimerais collaborer dans n’importe quel domaine. Nous devons procéder étape par étape.

Qui voyez-vous comme champion l’année prochaine?

A Sport Boys.

Et dans ce tournoi?

Je ne veux pas le dire, mais vous pouvez imaginer quelle équipe est ma préférée (rires).

