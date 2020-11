Mis à jour le 23/11/2020 à 10:54

L’age est juste un nombre. C’est clair Sebastian Penco, footballeur de Garçons de sport, qui à 37 ans est l’un des meilleurs buteurs du Ligue 1. Il y a 14 buts inscrits par l’attaquant argentin avec la veste rose, indispensables pour garantir la permanence de l’équipe ‘chalaco’ en première division.

Quant à ses chiffres, il n’est qu’à deux buts de dépasser sa meilleure saison en tant que buteur. Il a fallu près de dix ans à la «Moto» pour améliorer les 16 annotations qu’il a marquées avec San Martín de San Juan dans la Primera B, une équipe avec laquelle il a réussi à accéder à la catégorie supérieure en Argentine.

En dialogue avec Depor, Penco a révélé les facteurs déterminants pour atteindre le niveau élevé qu’il a atteint lors de sa deuxième saison avec l’équipe de Buenos Aires, où il a assuré qu’il vivait une renaissance en tant que footballeur.

«Personnellement, je me sens très bien. Je pense que j’ai eu une excellente année, avec un bon nombre de buts qui ont aidé l’équipe. Ce fut une année similaire à celle que j’ai eue avec San Martín en Argentine. Les facteurs de ma (bonne) performance étaient que je n’ai jamais arrêté de m’entraîner et que je connaissais les lacunes et que je les corrige personnellement. Dès que je me suis commandé, j’ai grandi jeu par match », a déclaré le ‘9’.

«Je suis venu chez Sport Boys dans le but de progresser dans ma carrière. J’ai parié avec l’équipe quand c’était la dernière et ça s’est bien passé. Nous avons réussi à sauver la catégorie et j’ai fini par jouer à tous les jeux et devenir des jeux clés. Je crois en la renaissance des footballeurs à un certain âge et cela m’arrive. Alors j’aime ça et j’aime ça sur le terrain », a ajouté le footballeur né à Morón.

En revanche, compte tenu de ses performances exceptionnelles, il a déjà suscité l’intérêt de plusieurs clubs tant au niveau national que sur d’autres marchés. Cependant, il est clair que la première option est Sport Boys.

«Le fait que d’autres équipes me remarquent signifie que l’une fait bien les choses. J’écouterai tout le monde, mais les Sport Boys auront toujours la priorité car je suis toujours reconnaissant des opportunités. L’important est d’avoir un travail et de profiter du terrain de jeu », a-t-il conclu.

