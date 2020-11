Mis à jour le 15/11/2020 à 18 h 00

Garçons de sport contre. Carlos A. Mannucci LIVE | GRATUIT | LIVE | pour la sixième journée de Phase 2 de la Ligue 1. Les rosés occupent les premières places du classement du groupe B et veulent se remettre du dernier match où ils ont perdu l’occasion de continuer en tête; pendant ce temps, Melgar tentera de garder les points en jeu pour sortir des dernières places.

Sport Boys vs. Carlos A. Mannucci se réunira à 11h00 au stade Iván Elías Moreno. Le match sera diffusé par le signal GOLPERU et Movistar PLAY, mais sur Depor.com vous pouvez également retrouver la minute par minute, les buts et les incidents.

Sport Boys arrive à ce duel après avoir perdu 4-1 contre Melgar. L’équipe d’Arequipa a gagné avec des buts de Paolo Fuentes, Othoniel Arce et un doublé de Hideyoshi Arakaki. Alors que Claudio Villagra a inscrit le seul but des rosés.

«Ce n’était pas ce à quoi nous nous attendions, nous cherchions la victoire, nous avons essayé de jouer un jeu intelligent mais nous avons perdu notre concentration. Nous allons pouvoir revoir, être autocritique pour que cela ne nous arrive plus car nous allions très bien », a déclaré Claudio Villagra dans une interview à GOLPERU.

On avait corrigé pas mal de choses mais je pense qu’aujourd’hui on était déconcentrés sur des jeux spécifiques, ils ont profité de leurs vertus et en ont profité », a-t-il poursuivi.

D’autre part, Carlos A. Mannucci arrive à cette rencontre après avoir fait match nul contre Melgar lui-même dans un duel qu’ils avaient en suspens pour la quatrième journée de la phase 2. Bien que les Trujillanos aient commencé avec une meilleure idée de jeu la première moitié, Mannucci avait des options plus claires. Cependant, pendant les 90 minutes, le tableau de bord n’a pas pu être ouvert.

