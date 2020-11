Mis à jour le 11/05/2020 à 14:39

Garçons de sport contre. Sports municipaux sont mesurés (LIVE | DIRECT | ONLINE) à la date 4 de la phase 2 du Ligue 1. Le match sera diffusé par GOLPERU et se déroulera au stade Alberto Gallardo. Les deux équipes se battent pour s’éloigner de la zone de relégation et il y aura plus de trois points en jeu ici. Aussi beaucoup d’histoire. Il suit également la minute par minute à travers www.depor.com

Sport Boys vs. Deportivo Municipal: alignements confirmés

Sport Boys vs. Deportivo Municipal: minute par minute

Sport Boys vs. Deportivo Municipal: l’aperçu

C’est le présent de Garçons de sport– Au cours des cinq derniers matchs, ils ont remporté quatre victoires et une seule défaite. Ci-dessus, dans la phase 2, ils ont déjà atteint six points. Quel est votre présent dans l’accumulation de ce nouvel air? Ils sont en position 16 avec 25 unités.

Concernant la dernière victoire, contre le Cusco FC, le ‘professeur’ Teddy Cardama a déclaré que “parfois l’équipe a dominé le match et a continué. Puis c’est l’amour de soi et l’envie de ne pas perdre qui nous ont fait maintenir le résultat. Nous regardons d’abord le cumul et pourquoi pas la table de groupe aussi ».

Oui Sports municipaux? Ils ont pris un bon départ avec une victoire sur Alianza Lima (2-1), mais à la dernière date, ils sont tombés face à Mannucci. Pour l’instant, ils sont à la 15e place avec 25 points (oui, les mêmes que les rosés).

Nous verrons si Garçons de sport soutient le bon moment ou si «l’Académie» indique clairement que cette victoire contre des intimes n’était pas une coïncidence.

