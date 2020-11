Mis à jour le 11/04/2020 à 07:56

Pour la première fois de son histoire, Sport Huancayo qualifié pour les huitièmes de finale de la Copa Sudamericana dans un match retour au deuxième tour contre Liverpool uruguayen dans lequel l’attaque énergique et les grands arrêts de Joel Pinto ont été la clé de la victoire 2-1.

L’équipe péruvienne a su résister aux attaques constantes de l’équipe uruguayenne tout au long du match et a été efficace dans les moments décisifs pour rester avec le classement.

Après classement en Coupe d’Amérique du Sud, Marcio Valverde a partagé une photo du vestiaire «Rojo Matador» célébrant le résultat dans les terres uruguayennes. Le flyer a partagé un message de bonheur pour lui et ses coéquipiers.

«Nous classons. Nous l’avons mérité. Continuons comme ça, la tête haute mais les pieds sur terre. Allons-y SH CARAJO. UP PEROU », a écrit Valverde sur son compte Twitter officiel. Le message est rapidement devenu viral.

Nous classons. Nous le méritons. Continuons comme ça, la tête haute mais les pieds sur terre. Allons-y SH CARAJO. AU PÉROU ⚽️❤️🇵🇪 pic.twitter.com/f743OiQtVB – Marcio Valverde (@marciovz) 4 novembre 2020

C’est ainsi que le parti s’est développé en Uruguay

En première mi-temps, Liverpool a réalisé les jeux les plus dangereux, mais un superbe coup franc à 40 minutes qui est entré dans l’un des coins du but a permis au Sport Huancayo de remonter au tableau de bord.

Cependant, pour la seconde période, Liverpool est sorti déterminé à la recherche d’un match nul et dans les 3 premières minutes, ils avaient déjà égalé les actions. Il a pu prendre la tête peu de temps après, mais son but a été annulé par une position de leader inexistante.

Avec le noir-bleu tourné à l’attaque et transformant Pinto, un gardien de but de 40 ans en une figure, Sport Huancayo a profité de l’occasion qu’il avait à la 78e minute et a condamné à la fois le match et le passage au tour suivant.

De cette façon, Liverpool n’a pas pu profiter du match nul 1-1 sur la route et, malgré sa recherche, ils ont été exclus de la compétition.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER