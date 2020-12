Sport Huancayo Il a eu une tête pour le Pérou et était parmi les 16 meilleures équipes de la Coupe d’Amérique du Sud 2020. Avec un nul à Lima et une victoire en Uruguay, le «Rojo Matador» a quitté Liverpool sur la route au mythique stade du Belvédère de Montevideo. À une époque où plusieurs équipes nationales n’ont pas laissé de bonnes histoires dans les tournois internationaux, l’équipe provinciale a montré son visage pour notre pays, pour nous donner une joie dont nous continuons de parler jusqu’à maintenant.

L’une des figures du groupe Huancaíno était le vétéran Joël Pinto. Lorsque le tableau de bord était à égalité sans buts, le «Gato» était une pièce fondamentale avec de belles apparitions qui se sont produites jusqu’à la quatre-vingt-dix minute. Le gardien de 40 ans a été le meilleur sur le terrain, et sinon le deuxième meilleur, mais au-delà de l’individu, Pinto met l’accent sur le travail d’équipe, essentiel pour le passage aux huitièmes de finale.

«N’oubliez pas que c’est un travail d’équipe. N’importe qui seul ne le pourra jamais, l’essentiel était le travail de nous tous. Maintenant, nous sommes confiants pour aller de l’avant. Beaucoup de gens ici au Pérou ne croyaient pas que nous pourrions nous qualifier là-bas, il y en avait peu qui faisaient confiance, sûrement à nos amis, aux vrais fans, mais c’est finalement arrivé. Ici, il ne faut pas être imprudent, il s’agit d’essayer de rivaliser et de tout laisser sur le court », a assuré le gardien de Depor à Depor en référence à ce qui arrivera dans le tournoi international.

Arrivé, avec toute l’équipe du Sport Huancayo, à 5h30 du matin à Lima, Pinto s’est également demandé si la victoire était un exploit. «Ils appellent cela parce que je pense qu’au Pérou, nous ne sommes pas habitués à obtenir des résultats à l’étranger. Il n’y a pas eu beaucoup de résultats positifs, mais l’équipe est à juste titre dans une autre phase. Nous avons bien joué, nous avons bien défendu », a-t-il déclaré à propos de la performance de lui et de ses coéquipiers.

En revanche, le gardien de but de 40 ans a rapidement tourné la page et a précisé qu’il leur fallait désormais entrer pleinement dans la phase 2 de la Ligue 1, où ils ont ajouté un point aux deux dates auxquelles ils ont joué.

«Dans le tournoi local, nous avons sept dates à jouer et nous y sommes. Nous avons encore des progrès à faire. Hier, nous avons célébré, mais maintenant nous devons nous concentrer sur le championnat local », a conclu le gardien de but, qui travaille sur le match de vendredi contre le Cusco FC par Carlos Ramaciotti.

La retraite de Pinto est-elle proche?

Lorsqu’on lui a demandé s’il prévoyait de raccrocher les bottes à la fin de la saison, Joel a assuré que cela ne lui traversait pas l’esprit pour le moment. «À 40 ans, je m’entraîne aux côtés de mes coéquipiers. Je ne réglemente pas les séries ou les répétitions et je fais 100% du travail physique ». Et au-delà du football? Il ne le pense pas non plus. Pour le gardien de but du Sport Huancayo, son avenir est lié à ce sport. “Je ne sais pas si c’est un entraîneur de gardien de but, un assistant, un entraîneur ou un poste de direction, mais dans tous les cas, je continuerai d’être lié”, a-t-il conclu. Pour l’instant, le «Chat» ne pense qu’à continuer à couvrir.

