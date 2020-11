Sport Huancayo contre. Liverpool EN DIRECT EN LIGNE | LIVE suit le match retour de la deuxième phase de la Copa Sudamericana 2020, ce mardi 3 novembre à partir de 17h15 (heure péruvienne). La transmission de l’un des matchs les plus attractifs d’aujourd’hui sera en charge de DirecTV Sports. Pour regarder le football en direct comme ce match, vous avez différentes alternatives pour le service de streaming et les chaînes de télévision.

Sport Huancayo visitera à Montevideo Liverpool, à la recherche d’un résultat qui lui permette de se qualifier pour le tour, après le match nul à un à Lima. Suivez minute par minute, les statistiques, les incidents, les buts, les interviews et les résultats du match qui se jouera au stade Luis Franzini.

Sport Huancayo vs. Liverpool: horaires des matchs

Mexique – 16h15

Pérou – 17h15

Équateur – 17 h 15

Colombie – 17h15

Bolivie – 18h15

Venezuela – 18h15

Chili – 19h15

Paraguay – 19h15

Argentine – 19h15

Uruguay – 19h15

Brésil – 19h15

Espagne – 23h15

Sport Huancayo devra surmonter un scénario initialement défavorable, auquel s’ajoute une performance discrète en phase 2 de la Ligue 1 du football péruvien qui vient de commencer.

Vendredi, le ‘Rojo Matador’ s’est incliné 3-2 contre les Sport Boys au deuxième tour de cette ligue, après avoir été à égalité avec le Deportivo Municipal au premier.

Cependant, Sport Huancayou a terminé deuxième de l’Apertura ou de la phase 1 qui s’est terminée en octobre.

L’équipe dirigée par Wilmar Valencia tentera de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Copa Sudamericana pour la première fois de son histoire, un tournoi auquel elle a disputé sept fois.

Liverpool Il semble bien arrêté pour ce match retour après avoir sauvé un point au Pérou, en plus d’avoir marqué en visiteur.

Bien que l’équipe negriazul ait commencé par gagner le match à Lima, avec un but de Juan Ignacio Ramírez à 54 minutes, et Huancayo il est à égalité six minutes plus tard, avec les deux Hugo Ángeles, le onzième Uruguayen a fait des affaires.

Les Uruguayens viennent également avec la netteté d’une bonne performance au niveau local: ils ont un score parfait dans le tournoi Intermédiaire récemment commencé, avec deux victoires consécutives.

Liverpool tentera de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Copa Sudamericana pour la deuxième fois de son histoire, après l’avoir réalisé en 2012, l’une de ses cinq précédentes apparitions dans ce tournoi international

Sport Huancayo vs. Liverpool: alignements probables

Liverpool: Andrés Mehring – Federico Pereira, Franco Romero, Cristian Almeida, Camilo Cándido – Hernán Figueredo, Martín Fernández, Agustín Ocampo – Martín Correa – Fabricio Díaz et Juan Ignacio Ramírez. DT: Marcelo Méndez.

Sport Huancayo: Eder Hermoza -Hugo Chávez, Hervé Kambou, Jimmy Valoyes, Carlos Caraza – Alfredo Rojas, Marcio Valverde, Moisés Velásquez Gamboa- Jorge Bazán, Víctor Peña, Carlos Neumann. DT: Wilmar Valence.

Avec des informations de l'.

