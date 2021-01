Les données du Sporting dans la capitale de la Plana Alta sont vraiment mauvaises. Les rojiblancos ajoutent 16 visites à Castalia dans leur histoire, et jusqu’à une douzaine d’entre eux se sont soldés par une défaite. Ce n’est qu’en trois matchs que les gens de Gijón ont réussi à ramener les trois points. De plus, il a ajouté un match nul et vierge en 1970.

La dernière victoire rouge et blanche dans le champ de Castellón remonte à la saison 2006-2007, un an avant la promotion mentionnée. Ensuite, les joueurs de Manolo Preciado ont battu les locaux 0-3, avec des buts du Congo, Diego Castro et Míchel. Pour chercher un autre résultat favorable à Castellón, il faut regarder beaucoup plus en arrière. Plus précisément, à la saison 1981-1982, lorsque les rojiblancos ont réussi à gagner 0-2, avec des buts de Ferrero et Uría dans une équipe dirigée par Vicente Miera. La première victoire du Sporting à Castalia a eu lieu lors de la saison 1946-1947, avec des buts de Méndez et Ladreda. Peña était alors l’entraîneur.

Il arrive aussi que le Sporting ne gagne à Castellón que s’il ne reçoit pas de but. Chaque fois que les locaux marquent, ils finissent par gagner le match. Ainsi, le bilan des rojiblancos à Castalia est de 7 buts pour et 25 contre.

Une circonstance qui tourne complètement dans le Sporting-Castellón dans lequel les rojiblancos agissent comme des locaux. À El Molinón, Castellón n’a réussi à gagner que deux fois et n’a réussi à récolter que deux nuls. Dans le reste des matches, treize, la victoire était toujours pour le Gijón. Le bilan à El Molinón est de 32 à 10 en faveur des locaux.

Cependant, Si tous les rojiblancos se souviennent du stade Albinegro pour quelque chose, c’est parce que l’avant-dernière promotion en Première Division se dirigeait là-bas., dans la saison 2007-2008. Les élèves de Manolo Preciado ont été battus, contre toute attente, 1-0, approuvant ainsi la gaffe de Castalia. Cependant, deux buts d’Alavés pour revenir dans la dernière ligne droite du match qui a affronté la Real Sociedad – principal rival du Sporting dans la lutte pour la promotion – ont fait pratiquement signer la promotion au club de Gijón, à défaut de la signer dans le Dernier match de championnat à El Molinón, contre Eibar, comme il l’a finalement fait, s’imposant 2-0.

Les supporters de Gijón ont déménagé à Castalia – environ 4 000 personnes -, n’ont pas hésité à sauter sur le terrain du stade de Castellón pour fêter ce résultat, comme s’il s’agissait d’une promotion – presque c’était le cas -. Jamais une défaite sportive n’a été aussi célébrée.