Dans Cristal sportif Ils sont motivés par le titre obtenu la saison dernière et maintenant ils ne pensent qu’aux objectifs fixés pour cette année: réaliser le double championnat et faire une bonne campagne en Copa Libertadores 2021. Pour cette raison, Roberto Mosquera et le plateau céleste se sont consacrés à la réalisation les meilleurs renforts pour cette année.

La semaine dernière, Alejandro Duarte a été officialisé via les réseaux sociaux en tant que nouveau gardien de but du Sporting Cristal. “Le club Cristal sportif Il est heureux d’annoncer l’accord avec le joueur Alejandro Duarte, qui portera désormais nos couleurs », a déclaré l’entité de Rimense pour lui souhaiter la bienvenue dans son tout nouveau contrat.

Dans une récente interview avec DIRECTV, le gardien de but a déclaré qu’il ne prévoyait pas de retourner dans notre pays, mais il a précisé que la situation sanitaire actuelle due au COVID-19 était l’une des principales raisons de la décision.

«J’ai toujours voulu retarder mon retour au football péruvien le plus longtemps possible. Je pense que je me débrouillais très bien à Zacatepec jusqu’à la pandémie, nous allions très bien en équipe et aussi personnellement. J’avais plusieurs options pour rester à l’étranger mais avec la pandémie, ils se sont effondrés », a déclaré le joueur.

De même, il n’a pas hésité à mettre en évidence certaines caractéristiques positives de l’image céleste. «Quand j’ai réalisé que les possibilités étaient moindres et qu’il était difficile de rester dans une équipe qui a vraiment un projet sportif et la possibilité de CristalC’était très difficile de dire non. Je pense que Cristal est une équipe dans laquelle tout le monde aimerait venir parce que c’est une équipe gagnante, qu’elle est formée, qu’elle a des gens très sérieux dans tous les domaines et il y a aussi des gens dans l’équipe qui sont habitués à combattre des choses importantes. Quand j’ai découvert l’intérêt, ce n’était pas du tout difficile de dire oui à cette opportunité », a-t-il déclaré. .

Il est à noter qu’en plus de Duarte, ont également été présentés dans l’équipe Alejandro Hohberg, Irven Ávila, Percy Prado et Alejandro González, qui espèrent s’adapter bientôt au rythme de travail des Rimes, où Sebastián Salvatore, l’entraîneur physique du club, commence à obtenir le «jus» pour le travail de toute la campagne.

