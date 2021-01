Il était dans la saison 2009 à Rímac et malgré la jeunesse de cette époque (il avait 20 ans), Alejandro Gonzalez compris ce que cela signifiait Cristal sportif. Après cela, il a défendu neuf maillots dans quatre pays différents: l’Uruguay, l’Italie, le Chili et l’Équateur. Ci-dessus, en 2011, il a atteint une finale de la Copa Libertadores. C’était le moyen de revenir plus fort dans un endroit qui ressemblait toujours à sa deuxième maison.

«Il est normal que le footballeur avec les années et l’expérience grandisse, que l’on comprenne mieux le jeu. Je ne peux pas garantir qu’Alejandro González est parti en 2009 et que maintenant Paolo Maldini est arrivé, mais un joueur qui a évolué », a-t-il déclaré dans RPP.

Alejandro Gonzalez, à son tour, il a également évoqué l’illusion qu’il a de rester longtemps dans la tente céleste: «J’arrive à Cristal sportif avec l’idée de ne pas partir. J’ai choisi ce club parce que c’est un endroit où je pense que j’aimerais passer les dernières années de ma carrière ».

Ce n’est pas la seule chose qu’il a analysée lorsqu’il a décidé de retourner à Rímac. “Cristal sportif C’était une porte que je n’ai jamais fermée, c’est un endroit où j’ai toujours voulu retourner. Il y a deux ans, je suis venu me promener à Lima et j’ai dit à ma femme que nous allions vivre à nouveau ici. Et c’était le cas, c’était un objectif personnel », a-t-il déclaré.

Concernant ce que le projet club rimense en tant qu’institution, Alejandro Gonzalez a dit que “Cristal sportif c’est à un autre niveau. C’est un club qui a évolué et avec des personnes qui sont en charge et qui cherchent à donner un caractère plus professionnel à la direction du club. Je le vois beaucoup mieux ».

Ils l’ont également consulté sur l’opportunité de porter la ceinture de capitaine. C’est une responsabilité que vous avez déjà assumée à l’époque. Même dans un autre gros, comme Peñarol. «Être capitaine dans un club n’est pas choisi par vous-même. J’étais capitaine de Peñarol à 22 ans. Oui j’adorerais occuper un rôle transcendant comme Jorge Cazulo, je dois le mériter sur le terrain, avec des titres et l’affection des gens », a-t-il ajouté.

