Au cours des dernières semaines, Cristal sportif a montré pourquoi il ne veut négliger ni la Ligue 1 ni la Copa Libertadores: ils ont officialisé les arrivées d’Alejandro González, Irven Ávila, Percy Prado, Alejandro Duarte et Alexander Hohberg. Ce dernier cas est celui qui a le plus retenu l’attention. Surtout à cause de son passé à l’Université des Sports. L’ailier sait que le défi est grand sous la tente bleue, mais il a déjà commencé du bon pied.

Le motif? Déjà eu une communication avec Roberto Mosquera. «Après avoir conclu un accord avec le club, le professeur m’a contacté pour m’accueillir, me recevoir au mieux, me mettre à l’aise, me dire qu’il est heureux que je rejoigne l’équipe, et Je suis heureux du soutien du commandement technique », a déclaré le« Enano »à ESPN Pérou.

Alexander Hohberg, à son tour, n’a pas hésité à mettre en évidence le fonctionnement du céleste et les variantes que Roberto Mosquera a pour construire son ardoise, tant au niveau de la Ligue 1 que de la Copa Libertadores: il sait que la compétition sera difficile pour entrer dans le ’11’, mais il ayez foi.

«Je suis formé pour m’adapter, le matériel est en fonctionnement depuis plusieurs années. Il est facile de rejoindre une équipe avec de la continuité et de bons résultats. De cette façon, cela me coûtera moins cher, je ferai de mon mieux et je serai aussi compétitif que possible », a déclaré l’attaquant de Cristal sportif.

Il y a des jours, Alexander Hohberg Il a également évoqué l’une des raisons qui l’ont poussé à décider de porter la chemise de Cristal sportif (Des offres de l’Université César Vallejo et du Chili sont apparues en cours de route).

«Je suis dans une équipe compétitive pour pouvoir rester sur le radar de l’équipe nationale péruvienne. J’essaie d’exiger plus de moi-même pour pouvoir être dans un seul (appel) », a déclaré l’ailier de Gol Pérou.

