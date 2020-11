Mis à jour le 10/11/2020 à 20:06

Cristal sportif Il n’a fallu que 45 minutes pour battre Alliance universitaire par date 5 de la phase 2. L’équipe de Bajopontino a trouvé les buts en seconde période grâce à Omar Merlo et Emanuel Herrera, ajoutant leur cinquième victoire consécutive.

Sporting Cristal vs. Alianza Universidad: comment ça a été joué

Sporting Cristal vs. Alianza Universidad: minute par minute

Sporting Cristal vs. Alliance universitaire: la précédente

Un autre détail qui fait la force de l’équipe Rímac est qu’Emanuel Herrera est debout face au but rival: il est le meilleur buteur du tournoi avec 16 buts. Par exemple, contre San Martín, il a ouvert le score à partir de douze étapes. Précisément à partir de ce match contre Santa Anita, c’est le diagnostic du “ professeur ” Mosquera …

«C’est notre façon de jouer, on ne vulgarise pas le jeu, on joue ce qu’on sait, ce qu’on s’entraîne. Toutes les équipes ont le droit de se défendre si elles veulent 90 minutes et le problème est de savoir qui veut gagner le match, le prix est ces deux buts à 10 minutes de la fin. Nous étions les animateurs avec une équipe jeune et nous comprenons qu’ils prennent des précautions », a-t-il déclaré.

Ce n’était pas la seule chose dont l’entraîneur Cristal sportif. Il a également évoqué la manière dont il affronte les matchs: “On ne se démode pas et le prix est d’avoir ouvert le score dans les dernières minutes.”

Pendant ce temps, le présent de Alliance universitaire C’est différent: la victoire sur Carlos Stein a contribué à réduire la séquence de quatre défaites consécutives. Pour l’instant ils n’ont que trois points en Phase 2, mais leur bon coussin dans la première partie du championnat les place au classement général avec 32 unités (position 9).

Nous verrons si Cristal sportif sourit à nouveau au tournoi -comme nous en avons l’habitude- ou si Alliance universitaire indique clairement que ce qui s’est passé à la date 4 n’était pas un accident.

