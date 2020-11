Mis à jour le 10/11/2020 à 20:01

À dix minutes de la fin du match entre Sporting Cristal vs. Alliance University, est apparu Emanuel Herrera et condamné le match pour l’équipe de Roberto Mosquera. L’attaquant argentin a bien contrôlé et s’est contenté de sa jambe gauche clouant le ballon dans l’angle du gardien Diego Morales. Un véritable objectif de la «Machines».

Herrera a ainsi ajouté son 17e but et a atteint le Colombien de Cesar Vallejo, Yorleys Mena, dans le tableau du tireur. Il faut se rappeler que la meilleure note de la “ Machinerie ” était de 40 entrées en 2018, année où les célestes étaient des champions consacrés. Cette année, c’est impossible, mais Mosquera l’a souligné, l’attaquant assiste également et est devenu un complément pour ses coéquipiers.

Sporting Cristal vs. Alliance universitaire: la précédente

La réalité de Cristal sportif C’est le suivant: marche de tête avec 12 points et dans le cumul tout ce qui se reflète: ils enregistrent 45 unités et ne sont que quatre de l’Universitario, le leader. Et, comme si tout cela ne suffisait pas, ils ont déjà six victoires d’affilée.

Un autre détail qui fait la force de l’équipe Rímac est qu’Emanuel Herrera est debout face au but rival: il est le meilleur buteur du tournoi avec 16 buts. Par exemple, contre San Martín, il a ouvert le score à partir de douze étapes. Précisément à partir de ce match contre Santa Anita, c’est le diagnostic du “ professeur ” Mosquera …

«C’est notre façon de jouer, on ne vulgarise pas le jeu, on joue ce qu’on sait, ce qu’on s’entraîne. Toutes les équipes ont le droit de se défendre si elles veulent 90 minutes et le problème est de savoir qui veut gagner le match, le prix est ces deux buts à 10 minutes de la fin. Nous étions les animateurs avec une équipe jeune et nous comprenons qu’ils prennent des précautions », a-t-il déclaré.

