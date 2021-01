Après avoir été champion de la Ligue 1 La saison dernière, Cristal sportif a obtenu une place dans la phase de groupes de la Copa Libertadores. Les attentes des fans célestes sont élevées, en raison de la bonne campagne que l’équipe de Roberto Mosquera a menée en 2020.

En conversation avec Radio Ovación l’ancien joueur Horacio Baldessari Il a évoqué les renforts qui arrivent en Floride et a assuré que l’équipe de Bajopontino se prépare bien pour affronter le championnat international.

«Pour la première fois, je suis convaincu qu’une équipe est en cours de constitution pour une compétition internationale. C’est agréable de circuler dans votre pays, mais je veux rendre un cristal qui, au niveau international, est à égalité avec n’importe qui. Roberto Mosquera met sur pied une bonne équipe, le problème est que ce trac est perdu », a déclaré le« Pepa »sur Radio Ovación.

Il est à noter qu’à ce jour Cristal sportif a signé cinq joueurs: Irven Ávila, Alejandro González, Alejandro Hohberg, Percy Prado et Alejandro Duarte. Cependant, le stratège continue à chercher les joueurs dont il a besoin pour compléter l’équipe.

‘La Pepa’ Baldessari répond à Comizzo: “L’histoire a été racontée à l’envers, d’abord je lui dis de bien le découvrir”

Ángel Comizzo a surpris ce mercredi en l’appelant un “ garçon ” Cristal sportif, expliquant que ce n’est pas au niveau de l’Universitario de Deportes et Alianza Lima. Ses déclarations à GOLPERU ont généré plus d’une réaction parmi les fans célestes, et parmi eux, celle qui a le plus attiré l’attention était celle de Horacio ‘Pepa’ Bladessari, ancien joueur de l’institution Bajopontina.

L’Argentin a été indigné par les paroles de l’entraîneur crème et n’a rien gardé, répondant fortement et soulignant qu’il avait complètement tort, donc ses paroles devraient être plus lors des interviews.

«L’histoire a été racontée à l’envers à l’idiot. Ne me dites pas que le mien est petit car il est allé à ******. Cristal est le champion. Comizzo est ******* sur *****, je pense qu’il a tort », a déclaré le «Pepa» en conversation avec Le champion PBO.

«Il a joué avec quelque chose que j’aime beaucoup et je ne vais pas le laisser faire. Je lui dis d’abord de découvrir ce que signifie Cristal et ensuite de donner un avis. Il lance une grenade parce qu’il n’est pas ignorant. Si en fin d’année ils ont cassé le ****, je ne suis pas à blâmer », a ajouté l’ancien attaquant.

