Jeudi dernier, la nuit a été tragique pour le football péruvien puisque, après un incident de causes inconnues, il y avait un footballeur mineur du Académie Cantolao décédés et trois autres personnes ont été blessées par balle, dont le milieu de terrain de Carlos A. Mannucci, Patricio Arce.

Grâce à leurs réseaux sociaux, la boîte «Tricolore» a envoyé un message d’encouragement au joueur, demandant à tous les fans d’élever également leurs bons voeux pour une amélioration rapide. “Que votre encouragement et votre prière soient ressentis afin que notre bien-aimé ‘Pato’ puisse surmonter cette bataille difficile. Force Pato! Récupération rapide! », A écrit le club.

Publication de Mannucci sur les réseaux sociaux. (Photo: capture)

La famille de Patricio Arce a confirmé que le joueur est hors de danger, cependant, il restera à l’hôpital Daniel Alcides Carrión dans l’attente d’une opération après l’impact de la balle qu’il a reçu et entrera ensuite dans une phase de récupération.

Au cours de la dernière saison, Patricio Arce a marqué trois buts et disputé 15 matchs en 954 minutes sur le terrain avec le maillot de Carlos A. Mannucci, dont neuf il a commencé et les six autres sont entrés pour remplacer l’un de ses coéquipiers.

Il est à noter que la passe du footballeur appartient à Cristal sportif, club dans lequel il a un contrat jusqu’en décembre 2022. Le casting de Bajopontino était également présent dans les réseaux sur son compte Twitter avec un message pour le joueur: «Beaucoup de force, Pato! Nous souhaitons à Patricio Arce un prompt rétablissement et beaucoup de force à ses proches ».

La publication de Cristal sur les réseaux sociaux. (Photo: capture)

Cantolao a regretté la mort de son joueur après une fusillade à Callao

La Académie des sports Cantolao a pleuré la mort de l’une des jeunes promesses de la catégorie 2004 (initiale RF CH), victime des violents incidents, jeudi soir, dans les rues de Callao. “Nous regrettons la mort sensible de Rodrigo, joueur de la catégorie 2004. Il a débuté au club depuis l’âge de 4 ans, et a participé à la Coupe de la Fédération et aux Tournois Internationaux Gothia CUP, Dana CUP et Dana 1”, a-t-il déclaré. Académie Cantolao sur leurs réseaux sociaux.

