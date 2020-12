Cristal sportif Il a été sacré champion de la Ligue 1 2020, après un duel compliqué, plein de tension et peu de buts. Bien que le bleu ciel soit venu avec l’avantage, en première mi-temps, ils ont eu du mal à revenir, jusqu’à ce qu’ils obtiennent un 1-1 qui les a amenés à soulever la coupe cette saison.

«Vous souffrez davantage lorsque vous n’êtes pas sur le terrain, mais l’effort et le sacrifice de ce groupe est de le valoriser et de lui donner sa bonne reconnaissance. Nous sommes venus d’en bas, nous avons commencé avec le cinquième rendez-vous avec l’entraîneur Roberto Mosquera et nous ne nous sommes arrêtés que lorsque nous avons atteint le titre », a-t-il déclaré. Carlos Lobaton, coordinateur du club de football.

L’ancien joueur de Rimense a évoqué le travail effectué par l’équipe au cours des mois précédant le retour au championnat, qu’il a décrit comme un élément important, car il a permis de renforcer l’intégration de l’équipe et d’apprendre de nouveaux outils technologiques.

«L’union du groupe depuis le premier jour du Zoom jusqu’à un jour avant la finale, a été très bonne. Le groupe était toujours autocritique avec ses erreurs et c’était important. Le Zoom était nouveau pour tout le monde et il apprend, il essaie de donner aux garçons leur temps et leur espace », commente-t-il.

En route pour la Copa Libertadores

Comme l’édition de cette année, le Coupe Libertadores aura deux places directes pour la phase de groupes. Les crèmes et les célestes ont cherché à prendre la première place, quitte à affronter les équipes les plus fortes du tournoi, comme cela est arrivé à Binacional cette saison.

Derrière la triomphe du Sporting Cristal, le casting de Roberto Mosquera Il a été défini comme Pérou 1 dans la Copa Libertadores 2021, tandis que l’Universitario de Deportes, par Ángel Comizzo, a terminé comme Pérou 2.

