“C’est l’équipe idéale pour ce moment de ma carrière”, m’a dit Alexander Hohberg dans sa présentation comme un tout nouveau renfort de Cristal sportif, où ils voient également l’arrivée de l’un des attaquants avec la meilleure performance de ces dernières saisons comme opportune.

Juan José Luque, directeur général du club de Rimense, était plus que satisfait de l’arrivée de l’ancien joueur de l’Universitario et Alianza Lima en Floride pour deux saisons, un objectif que les joueurs célestes se sont fixés pour améliorer pour leur prochaine participation à la Ligue. 1 et Copa Libertadores.

«Cela a été des mois de travail, d’analyse, il y a des professionnels derrière cette décision. Le footballeur que nous voulons incorporer n’est pas seulement un grand professionnel, mais nous pensons également qu’il répond à toutes les normes de comportement pour renforcer notre équipe », a déclaré le manager du Sporting Cristal à propos de l’incorporation de Hohberg.

“En analysant Alejandro, les saisons qu’il a faites, nous pensons qu’un club comme le nôtre doit avoir les joueurs qui ont montré le plus haut niveau au cours de ces années”, a estimé Luque avec la toute nouvelle embauche de l’institution de Bajopontina, qui se prépare à chercher le bichampionship au niveau national et surmonter la phase de groupes Libertadores en 2021.

Hohberg “est un exemple au niveau du jeu et se trouve à un moment de sa carrière qui va très bien s’intégrer dans notre projet”, a déclaré le haut commandement des brasseurs. L’ailier péruvien-uruguayen arrive au Sporting Cristal à l’âge de 29 ans après avoir porté consécutivement les maillots de l’Universitario de Deportes (2019-2020) et d’Alianza Lima (2017-2018). Il était également membre de Rentistas, Torque (Uruguay), Melgar, San Martín et César Vallejo.

Il est devenu le troisième jale confirmé pour le tableau réalisé par Mosquera, qui quelques jours avant qu’Irven Ávila et Alejandro Gonzáles ne se joignent.

Hohberg pose avec le maillot du Sporting Cristal avec Joel Raffo et Luque, respectivement président et chef de la direction de l’institution celetse, après avoir signé pendant deux ans avec les celestes. (Photo: Sporting Cristal)

