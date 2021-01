Cristal sportif se prépare pour le début de la pré-saison et clairement son buteur, Emanuel Herrera, se prépare également physiquement à tout laisser dans le temps de préparation avant le début du championnat péruvien, où il surprend généralement beaucoup avec son habileté avec le ballon et sa visée.

L’attaquant céleste a partagé, via les réseaux sociaux, un peu de ce qu’était son entraînement personnel jeudi soir, où on peut le voir faire un peu de cardio chez lui et faire des exercices de force avec son propre poids. pour arriver dans les meilleures conditions à la présaison.

Il est à noter que cette 2021 sera la quatrième saison que l’Argentin porte le maillot du Sporting Cristal. Herrera a rejoint les rangs de l’équipe de La Florida en 2018, l’année où il l’a brisé en disputant 42 matchs en 3679 minutes et a marqué un total de 40 buts qui ont fait de lui, sans aucun doute, le buteur. du championnat.

Pour accompagner la ‘Machine’ dans les onze titres Cristal sportif et faire un trident de fantaisie, Washington Corozo continue dans l’équipe céleste et dans les derniers jours, il a rejoint Alexander Hohberg, qui arrive dans l’équipe de Roberto Mosquera après avoir porté les chemises de l’Universitario de Deportes et d’Alianza Lima.

Il est important de noter que tout au long de 2020, les trois footballeurs ont accumulé un total de 73 actions de but qui sont réparties comme suit: Emanuel Herrera avec 20 buts et 9 passes; Washington Corozo avec 8 buts et 16 passes et Alexander Hohberg avec 13 buts et 7 passes décisives.

Jusqu’à présent, trois victimes ont été annoncées en Cristal sportif: Kevin Sandoval, Junior Huerto et Renzo Revoredo; Tandis qu’Irven Ávila, Alejandro Gonzales, Alejandro Hohberg, Percy Prado et Alejandro Duarte étaient les trois signatures que la distribution céleste a spécifiées et annoncées.

Emanuel Herrera fait un travail physique pour le début de la pré-saison. (Photo: capture) Emanuel Herrera fait un travail physique pour le début de la pré-saison. (Photo: capture)

