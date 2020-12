Mis à jour le 13/12/2020 à 14:18

Encore une fois, il a dit présent. Cristal sportif samedi dernier a inscrit son nom dans la finale du Ligue 1 2020. Après avoir quitté l’Ayacucho FC sur la route, avec un total de 6-2, ceux menés par Roberto Mosquera disputeront une nouvelle finale, la sixième en neuf ans.

Comme cela s’est produit en 2012, l’entraîneur céleste est revenu pour placer l’équipe de Bajopontino dans une nouvelle dispute à la recherche du titre national. A cette occasion, les rimes ont ajouté leur étoile numéro 16. Aujourd’hui, huit plus tard, ils sont dans leur vingtième.

Les statistiques de l’équipe Bajopontino ne sont pas seulement spectaculaires en termes de finales disputées lors des derniers championnats. Mais aussi en ce qui concerne les tournois où il n’a pas pu atteindre l’instance finale. Encore une fois, ce n’était pas dans les trois premières places du score cumulé. C’est arrivé en 2017, où ils ont atteint la septième case et se sont qualifiés pour la Coupe d’Amérique du Sud pour la première fois.

De l’effectif Cristal actuel, il y a des joueurs qui savent déjà ce que c’est que de crier champion à la fin de l’année, là où ça se démarque Jorge Cazulo. La référence maximale des jantes est le seul membre du club présent au cours des neuf dernières années. Il est arrivé en Floride en 2012 et n’a plus jamais déménagé. Il a quatre titres et veut clôturer sa carrière avec un de plus.

Ensuite, il y a Horacio Calcaterra et Renzo Revoredo, arrivés un an plus tard (2013). Dans leur palmarès, ils ont trois trophées et ils savent déjà ce que c’est que de jouer une finale avec les soies des jantes, ils l’ont fait jusqu’à quatre fois.

Le match aller contre les crèmes est prévu le mercredi 16 décembre, tandis que la deuxième finale se jouera le dimanche 20 décembre, où le nouveau monarque national du football sera connu en 2020.

